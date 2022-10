Hallstadter Restaurant "Rhodos" soll im November wieder öffnen

Nach Insolvenz : ehemaliger Kellner Angelos Kostopoulos wird Betreiber

Seit mehreren Monaten ist das griechische Restaurant "Rhodos" in der Bahnhofstraße 61, Hallstadt, geschlossen. Stammgäste und Fans der griechischen Küchen können sich aber freuen. Ein bekanntes Gesicht aus dem alten Team ist neuer Betreiber. Im Gespräch mit inFranken.de hat Angelos Kostopoulos seine Pläne und den angedachten Öffnungstermin verraten.

Hallstadter Restaurant "Rhodos" öffnet wieder: "werden die Rezepte modernisieren"

Der Grund für die Schließung des beliebten Griechen sei Insolvenz gewesen, berichtet Kostopoulos. Früher sei er Teil des Teams gewesen, habe dann aber ein eigenes Restaurant in Rückersdorf (Nürnberger Land) eröffnet. "Vor drei Monaten habe ich von der Insolvenz erfahren. Ich kenne die Vorbesitzerin und habe mit der Stadt schon gesprochen. Es hat geklappt", erklärt er die Übernahme.

Das alte Team sei teilweise zurück nach Griechenland gegangen, doch er habe bereits ein etwa sechsköpfiges Team aufstellen können. Teilweise habe das neue Personal bereits im "Rhodos" gearbeitet. "Wir werden die Rezepte modernisieren", kündigt er an. Traditionelle griechische Speisen, wie Baby-Calamari, Lamm oder Doradenfilet stünden unter der neuen Leitung auf der Speisekarte.

Am Montag (3. Oktober 2022) beginne die Renovierung. "Wenn allen nach Plan läuft, machen wir am 1. November auf." Ein wichtiger Hinweis für Gäste: Gutscheine, die im Jahr 2022 ausgestellt wurden, behielten für drei Monate ihre Gültigkeit. Demnach sei es möglich, von November bis Ende Januar 2023 die Gutscheine im "Rhodos" in Hallstadt einzulösen, ausgenommen seien Feiertage und Silvester.