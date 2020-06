Anzeige gegen Security-Mitarbeiter des Ankerzentrums - Video soll Gewalt belegen

Das am Dienstag, 23. Juni, vom Flüchtlingsrat veröffentlichte Handy-Video soll einen gewaltsamen Vorfall aus dem Februar 2019 zeigen. In dem kurzen Clip sind mehrere Security-Mitarbeiter zu sehen, die wohl einen Bewohner der Ankereinrichtung in Bamberg am Boden festhalten. Einer der Männer scheint den Flüchtling dabei zu treten. Für den Flüchtlingsrat geht das Knie des Sicherheitsmitarbeiters eindeutig gegen den Kopf des Bewohners.

Die Staatsanwaltschaft Bamberg ermittelt inzwischen gegen einen Security-Mitarbeiter - dieser wurde laut Regierung von Oberfranken aus dem Dienst im Ankerzentrum abgezogen.

In der Vergangenheit konnte aus Mangel an objektiven Beweisen bislang keine Anklage gegen Sicherheitskräfte der Ankereinrichtung erhoben werden. So wurden auch die Ermittlungen wegen eines möglichen gewaltsamen Übergriffs vom September 2017 eingestellt. Dagegen hat ein Betroffener inzwischen auch Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Die Sicherheitsfirma weist alle Vorwürfe zurück, auch die Regierung bezieht Stellung (Plus-Bereich).