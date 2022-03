In Altendorf im Kreis Bamberg kam es am Mittwoch (30. März 2022) zu einem schweren Arbeitsunfall. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, ist ein Arbeiter auf dem Gelände eines Betonwerks in ein Silo gestürzt.

Wie Bilder vom Unfallort zeigen, war die Feuerwehr für die Rettung mit schwerem Gerät vor Ort. Der Mann wurde offenbar mithilfe einer Drehleiter und einer Trage aus dem Silo geholt.

Arbeiter fällt in Silo und wird verletzt

Anschließend kam er mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Es ist bislang unklar, wie es zu dem Unfall kam.