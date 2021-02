Der 80-jährige Bamberger Leonhard Brehm wird seit Mittwochmorgen (24. Februar 2021) vermisst, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Donnerstag (25. Februar 2021) mitteilt. Der Mann wollte am Mittwoch vom Stadtteil Gereuth aus mit seinem Fahrrad in die Innenstadt fahren.

Dort kam er allerdings nie an. Umfangreiche Suchmaßnahmen sind bisher erfolglos, weshalb die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

80-jähriger Bamberger wird vermisst: Wer kann helfen?

Das Fahrrad von Herrn Brehm ist von der Marke "Victoria" und schwarz. Des Weiteren wird er wie folgt beschrieben:

Er ist circa 1 Meter 75 Zentimeter groß

normale Statur

leichtes, weißes Haar

er trägt kein Gebiss

Er trägt eine blaue Jacke und eine Schildmütze

Herr Brehm könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.