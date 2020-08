Vermisster (27) aus Bamberg dank Zeugen gefunden

Vermisster aus Oberfranken in Nürnberg aufgetaucht: Seit Anfang August (04.08.2020) wurde ein 27-Jähriger aus dem Bamberger Stadtgebiet vermisst. Nun ist der Vermisste in Nürnberg wieder aufgetaucht, wie die Polizei Bamberg-Stadt am Montag (10.08.2020) mitteilte.

Nachdem die Suchmaßnahmen der Polizei keine Erfolge verzeichnet hatten, wendeten sich die Ermittler an die Öffentlichkeit. Am Wochenende erreichten die Polizei Hinweise, dass sich der 27-Jährige im Raum Nürnberg aufhalten könnte. Dort konnten die Beamten den Vermissten wohlauf antreffen.

27-jähriger Vermisster aus Bamberg wieder da - Zeugen lieferten entscheidenden Hinweis

Die öffentliche Fahndung ist damit widerrufen.

