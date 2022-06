Zeitlofs vor 59 Minuten

Zu heiß

In "nicht zumutbarer Badebekleidung" auf dem Balkon: 91-jähriger Nachbar rastet aus

Die enorme Hitze dürfte am Samstag ihren Teil zu einem Nachbarschaftsstreit in Zeitlofs beigetragen haben: Ein 91-Jähriger ging auf seine Nachbarn los, weil diese sich in "für ihn nicht zumutbarer Badebekleidung" auf ihrem Balkon sonnten. Die Polizei musste eingreifen.