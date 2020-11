Wenn das rote Auto vor dem Sportheim steht, wissen die Zeitlofser: Erwin Baum ist wieder am Werk. Als er um die Ecke biegt, hat er eine Zange in der Hand. "Ich hab' das Wasser abgestellt", sagt der 73-Jhrige, fast entschuldigend. Kaum einer kennt das Zeitlofser Sportheim so gut wie er. Seit Jahrzehnten achtet er darauf, dass hier alles seine Ordnung hat. Noch bevor er sich setzt, fallen zwei Stze. "Wenn ich sag' ,mir', dann meine ich den Verein." Und: "So etwas geht nur, wenn die Frau einverstanden ist."