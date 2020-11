Wer Hunde hlt, kennt die Situation: Begegnung zweier sich fremder Hunde beim Gassigehen, sie knnen sich nicht riechen - und schon ist die Rempelei in Gang. So geschehen krzlich in Zeitlofs . Warum dieser Vorfall nicht nur die Kripo, sondern auch die "Bayerische Zentralstelle fr Bekmpfung von Extremismus und Terrorismus " auf den Plan rief, ist uerst ungewhnlich. Das liegt zum einen an Matthias Hauke, der als Brgermeister von Zeitlofs in diesem Fall eine besondere Rolle innehat. Und an dem Hundehalter , der nach der Hundekeilerei ausrastete.