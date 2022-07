Bei der Mitgliederversammlung der SPD Bad Kissingen in der vergangenen Woche im Bayerischen Hof standen wichtige Programmpunkte auf der Tagesordnung. Oberbürgermeister Dirk Vogel und Bernd Czelustek, Fraktionssprecher der SPD-Stadtratsfraktion sprachen Grußworte, in denen beide auf die Fortschritte der letzten zwei Jahre verwiesen. Dirk Vogel zeigte sich dankbar für die hervorragende Arbeit, die sein Vorgänger Alt-Oberbürgermeister Kay Blankenburg geleistet hat. "So sind wir heute und jetzt in der Lage, zahlreiche Dinge anzupacken und in einem beachtlichen Tempo umzusetzen", schildert Vogel begeistert.

"Es geht viel voran in Bad Kissingen", so fasste Czelustek die Gesamtsituation zusammen und bedankte sich bei Vogel für seine frischen Ideen und die überaus erfolgreiche Arbeit.

Im Anschluss gab die Vorsitzende Maren Schmitt einen Überblick über die Tätigkeit des Vorstandes im vergangenen Jahr. Ein wichtiges Ereignis war dabei die erfolgreiche Kampagne für den Bundestagswahlkampf und die Bildung einer neuen SPD-geführten Regierung. Dass Sabine Dittmar (MdB) zur parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium ernannt wurde, war ein weiterer Erfolg des vergangenen Jahres, so Schmitt.

Die Vorsitzende berichtete auch über die von der SPD initiierten Menschenkette in der Kissinger Fußgängerzone zu Beginn des Jahres, bei der sich fast alle Parteien zu einem gemeinsamen Zeichen für einen von Vernunft geleiteten Kampf gegen die Pandemie zusammengefunden hatten. Es habe zahlreiche positive Rückmeldungen zu dieser Aktion gegeben, so Schmitt. Diese wägen die wenigen unschönen E-Mails bei weitem auf.

Auf den Bericht der Kassierin Marina Prieb und des Revisors Klaus Lotter folgte die einstimmige Entlastung des Vorstandes. Es schloss sich die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Stimmkreiskonferenz zur Landtags- und Bezirkswahl 2023 an. Gewählt wurden in alphabetischer Reihenfolge: Hamdan Alhussein, Stefan Czelustek, Birgit Eber, Fabian Keller, Frank Orlik, Marina Prieb, Fabio Schachenmayer, Christina Scheit und Maren Schmitt. Ersatzdelegierte sind Armin Fischer und Wolfgang Speyer.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Den Höhepunkt erreichte die Versammlung allerdings mit den Ehrungen, die Maren Schmitt gemeinsam mit Oberbürgermeister Dirk Vogel durchführte. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPD wurden Gerhard-Walter Schmeisl und Roland Eckstein ausgezeichnet. Besonders viele Ehrungen gab es in diesem Jahr für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Für 50 Jahre im Dienst der SPD wurden Bernd Dörfner, Michael Langheinrich, Peter Knopp und Norbert Paulus ausgezeichnet. Rosalinde Heider, deren Ehrung aufgrund von Corona noch nicht hatte stattfinden können, kam sogar schon auf 53 Jahre.

Erinnerung an Gustav Brand

Sehr still wurde es im Raum, als die Vorsitzende einen weiteren Jubilar nannte: Auch Gustav Brand, der wenige Tage vor der Versammlung verstorben war, hätte für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden sollen. Ergriffen erinnerte Maren Schmitt an die Bedeutung Gustav Brands für den Ortsverein, an sein großes ehrenamtliches Engagement und an seine unvergleichliche schelmische Art, mit der er nicht nur beim Festakt zum 110. Bestehen des Ortsvereins den ganzen Saal unterhalten hatte.

Protokollbuch von 1910

Norbert Paulus nutzte die Gelegenheit, um ein Protokollbuch der SPD Bad Kissingen aus den Jahren 1910 bis 1924, welches er von Gustav Brand zur Weitergabe an den Vorstand erhalten hatte, zu übergeben.

In akkurater Sütterlin-Schrift hatten die Genossen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts jede Sitzung detailliert niedergeschrieben und Planungen festgehalten.