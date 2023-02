Angefahrener Wolf stammt aus Wildflecken: Dem Wolfszentrum Hessen wurde am 28. Dezember 2022 über die Wolfshotline ein toter Wolf an der A7 in der Höhe von Eichenzell gemeldet. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in einer Pressemitteilung erklärt, steht jetzt die Herkunft des Tieres fest.

Dank der genetischen Analyse einer Gewebeprobe des toten Tieres am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik sei nun klar, dass die junge Wölfin aus dem Territorium Wildflecken stammt, welches grenzübergreifend in der Rhön zu Bayern liegt.

Wolf aus Wildflecken stirbt auf A7 - Tier litt unter Hautkrankheit

Auf dem Truppenübungsplatz sei seit dem Monitoringjahr 2021/2022 ein Wolfspaar sesshaft, welches Anfang Mai 2022 Nachwuchs bekommen habe. Im September 2022 zeigten Aufnahmen einer Fotofalle vier Welpen. Das Hessische Landesamt spricht von insgesamt sechs nachgewiesenen Welpen.

Ein Verkehrsunfall habe nachweislich zum Tod des Tieres geführt, wie eine Untersuchung durch das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V. ergab. Zudem sei die Wölfin zu dieser Zeit an Räude erkrankt gewesen, die aber am Abheilen gewesen sei, heißt es weiter. Dabei handele es sich "um eine Hautkrankheit, welche durch verschiedene Milbenarten ausgelöst wird und auch tödlich verlaufen kann".

Vom Bayerischen Wald und Wildflecken im Landkreis Bad Kissingen bis ins Allgäu breitet sich der Wolf weiter in Bayern aus. Den ersten Nachweis gab es 2006.