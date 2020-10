Das THW versorgt die beliebte Kissinger Hütte auf dem Feuerberg derzeit mit Wasser. Wie der Vorsitzende des Rhönklub Zweigvereins Bad Kissingen Manfred Egert auf Nachfrage erklärte, handele es sich um eine Notmaßnahme, da die Schüttung der Quelle am Wochenende zu gering sei.

"Wir mussten eine Kamerabefahrung der Quelle vornehmen, um der Ursache auf den Grund zu gehen", sagte Egert. Diese Kamerabefahrung habe ergeben, dass Wurzeln in die Quellfassung gewachsen sind und diese beschädigt haben. "Wir müssen die Quellfassung erneuern. In die Röhre sind Wurzeln gewachsen und verhindern die Schüttung. Wasser ist genügend da, wir müssen es wieder in die richtige Bahn lenken."

Solch eine Quellsanierung sei aufwendig und könne nur von einer Fachfirma vorgenommen werden. Zunächst hofft der Vorsitzende auf Regen, so dass die Schüttung doch noch etwas zunehmen wird.

Keine Winterpause

Doch um Wasserlieferung durch das THW werde der Rhönklub für die Kissinger Hütte in der nächsten Zeit wohl nicht herumkommen, da die Kissinger Hütte keine Winterpause einlegt. "Wir müssen zunächst eine Fachfirma finden, die die Arbeiten ausführen kann und einen Zeitplan aufstellen. Im Winterhalbjahr wird eine Sanierung der Quelle auf dem Feuerberg vermutlich schwierig werden", so Egert.

6000 Liter pro Lieferung

Bislang lieferte das THW an den drei vergangenen Wochenenden zusätzliches Wasser auf den Feuerberg. "Unter der Woche reicht das Wasser, am Wochenende brauchen wir einen zusätzlichen Puffer", erklärte Egert.

Das Wasser liefert der THW Ortsverband Bad Kissingen. 6000 Liter können mit einer Lieferung auf den Berg gebracht werden. "Wir liefern technisches Wasser", sagte Michael Gessner, der als Kraftfahrer mit Thomas Wiedemann vor Ort war.

Für die Kissinger Hütte sei dies aber kein Problem, verfüge sie doch über eine eine UV-Anlage zur Desinfektion des Quellwassers, mit welcher aktuell das technische Wasser zu Trinkwasser aufbereitet wird.

Somit sei sichergestellt, dass das Wasser der Kissinger Hütte mikrobiologisch einwandfreies Wasser zur Verfügung stehe, betonte Gessner. Und: "Wir können bis zu 18 000 Liter in den bereitgestellten Anhänger pumpen. Bisher haben wir 12 000 Liter am Wochenende angefahren."