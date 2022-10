Vormittags ist sie in der Schule - am Nachmittag bei den Pferden. Auf dem Reit- und Therapiehof Eidenbach in Gräfendorf bietet Silke Göhl Erlebnisse mit Pferden für ukrainische Kinder an. Sie ist Fachkraft für tiergestützte Interventionen und arbeitet auch mit Hunden oder Lamas. Symbolfoto: Kathrin Fischer