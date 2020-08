Stralsbach: Corona hat Auswirkungen auf Kegler

Bei der Jahresversammlung des Kegelklubs SKK Alle Neun Stralsbach vergangenen Samstag zeichnete Vorsitzender Sebastian Schölzke treue Mitglieder und aktive Sportkegler aus. Außerdem standen noch Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Im Schnelldurchlauf wurden Vorsitzender Sebastian Schölzke, sein Stellvertreter Torsten Straub, Kassier Kurt Schreiner und Sportwart Pascal Schreiner im Amt bestätigt.

Schriftführer Volker Streit stellte sich nach sechsjähriger Tätigkeit nicht mehr zur Wiederwahl. Seine Nachfolgerin ist Klara Kässner.

Auch Jugendwart Harald Kässner gab seinen Posten ab. In fast zwölf Jahren betreute er 31 Jugendliche, von denen 18 heute noch aktiv sind. Dank seiner Initiative und seines großen Engagements in der Nachwuchsarbeit könnten in der kommenden Saison drei Mannschaften gemeldet werden, dankte Schölzke Harald Kässner. Zum neuen Jugendwart wurde am Abend Achim Vorndran gewählt.

Alle Neun Stralsbach: Fast 70 Mitglieder

Aktuell zählt der Verein 68 Mitglieder, zwei weniger als im Vorjahr, hieß es im Rückblick des Vorsitzenden. 21 der 30 Aktiven sind im offiziellen Spielbetrieb gemeldet. Weiter ging Schölzke auf die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr ein. Sämtliche Planungen der alljährlichen Veranstaltungen wie Saisonabschlussfeier und Dorfmeisterschaften samt Sommerfest wurden heuer aufgrund Corona über den Haufen geworfen.

Als weitere Hiobsbotschaft bezeichnete Schölzke den Beschluss des Verbandssportausschuss, den geplanten Saisonstart am 12. September je nach Lage auf Oktober, November oder sogar Januar 2021 zu verschieben. Sollte die Saison 2020/2021 gespielt werden, werde es keine sportlichen Absteiger geben, der Aufstieg jedoch regulär vollzogen werden.

Zwei Mannschaften nahmen am Spielbetrieb teil

Wie Sportwart Pascal Schreiner berichtete, konnten wieder zwei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Wegen der Pandemie wurde die Saison vorzeitig beendet. Und zwar mit 18:10 Punkten und 53 Mannschaftspunkten beendete die 1. Mannschaft des SKK die Spielzeit 2019/2020 auf dem dritten Platz in der Bezirksliga Ufr. 1. Die Mannschaft spielte einen Schnitt von 2131,06 Holz pro Spiel, 33,62 Holz mehr als in der Vorsaison. Bester Einzelkegler war Sebastian Schölzke mit einem Schnitt von 541,5 Holz pro Kampf.

Die 2. Mannschaft erreichte das Ziel Klassenerhalt in der Kreisklasse A Nord mit 14:14 Punkten und 44 Mannschaftspunkten auf dem 6. Platz. Einen Rekord erzielte Bastian Schreiner zuhause mit 540 Holz. Wegen der Umstrukturierung der Ligen spielen die Stralsbacher in der kommenden Saison eine Klasse höher, nämlich in der Kreisklasse Nord. Bester Einzelspieler war Bastian Schreiner mit einem Schnitt von 514,44 Holz pro Kampf.

Weiter gab der Sportwart die Ergebnisse verschiedener Wettbewerbe bekannt. Laut dem Rechenschaftsbericht des Jugendwarts Harald Kässner wirken derzeit sechs der 15 Jugendlichen aktiv im Spielbetrieb mit. Sie sind im normalen Trainingsbetrieb der Mannschaften eingegliedert und werden von den Erwachsenen betreut und trainiert. Sie nahmen an der Punkterunde in der Bezirksliga Nord Unterfranken teil und belegten nach Abbruch des Spielbetriebs im März den 4. Platz von sieben Mannschaften. Bester Einzelspieler war Bastian Schreiner mit einem beachtlichen Schnitt von 499 Holz und damit fünftbester Kegler in dieser Liga.

Ehrungen gab es unter anderem für Dieter Straub, der dem Verein bereits seit 60 Jahren die Treue hält. Ein halbes Jahrhundert sind dabei: Günther Heppt, Jürgen Schreiner, Norbert Straub und Oswald Ziegler. Sie wurden aufgrund ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft zudem zu Ehrenmitgliedern ernannt.

45 Jahre dabei ist Ewald Wehner, 35 Jahre Gerhard Schölzke, 25 Jahre Jochen Schlereth.

Im aktiven Bereich würdigte der Vorsitzende Torsten Straub (450 Kämpfe), Uwe Simmroth und Kurt Schreiner (300 Kämpfe) sowie Pascal Schreiner (150 Kampfe).