Fast 18 Jahre ist es her, dass ich zuletzt in einer offiziellen Fußball-Liga gespielt habe; ich weiß nicht mal mehr, in welcher. Ich weiß nur: Es war nicht die unterste. Damit wollte ich es bewenden lassen. Eigentlich. Na gut, ein paar Freundschaftsspiele bei den alten Herren gab es zwischenzeitlich schon. Aber nichts Leistungsmäßiges, wo ich vorher hätte auftrainieren müssen.

Doch nun bin ich doch in den Ligabetrieb zurückgekehrt. Mit Anfang 45. Eigentlich war für den Tag ein Altherrentraining meines neuen Rhöner Vereins angesetzt. Doch weil der Platz nach Dauerregen durchweicht war, sagte der Mannschaftsleiter mir ab. Was ich im Messenger-Dienst mit einem traurigen Smiley kommentierte. Zehn Minuten später rief er mich an: "Du darfst mit mir II. Mannschaft spielen", teilte er mir mit. Es fühlte sich an, als hätte ich einen Preis gewonnen. Komischerweise zögerte ich nicht lange und sagte bei etwas zu, was ich schon als Abenteuer empfand. Ich wusste ja nicht, wie es sein würde zwischen den ganzen Jungspunden. Würde ich mithalten können? Wie würde sie sein, diese B-Klasse Rhön 1?

Als wir an des Gegners Platz ankamen, schienen sich meine schlimmsten Befürchtungen zu erfüllen. Das Geläuf war mindestens genauso tief wie nass. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man darauf Fußball spielen kann. Dann hatten wir nur die kurzärmligen Trikots mit. Und das bei 2 oder 3 Grad, ohne Sonne. Die erste halbe Stunde saß ich auch draußen, was nicht zur Erwärmung beitrug.

Aber dann! Nach meiner Einwechslung fühlte ich mich gleich wohl, konnte gut mithalten. Und auch wenn wir die Partie klar verloren haben, kann ich sagen: Es hat Spaß gemacht, auch wenn es eine vermeintliche "Klopperliga" war. Ich weiß jetzt schon: Bis zum nächsten Spiel warte ich keine 18 Jahre.

REGIONALLIGA BAYERN

24 Tore: Patrick Hobsch (Unterhaching), Adam Jabiri (Schweinfurt); 18 Tore: Markus Ziereis (Bayreuth); 16 Tore: Meris Skenderović (Schweinfurt); 15 Tore: Nemanja Motika, Gabriel Vidovic (beide Bayern München II); 14 Tore: Stephan Hain (Unterhaching), Semir Telalovic (Illertissen), Robin Ungerath (Burghausen); 12 Tore: Oliver Batista Meier (Bayern München II), Philipp Federl (Eichstätt), Christoph Maier (Burghausen), Alexander Nollenberger (Bayreuth), Lukas Riglewski (Heimstetten); 11 Tore: Pablo Pigl (Pipinsried); 10 Tore: Jonas Greppmeir (Rain/Lech), Patrick Hofmann (Aubstadt).

BAYERNLIGA NORD

21 Tore: Patrick Kroiß (Ansbach), Jakob Tranziska (Eintracht Bamberg); 18 Tore: Lukas Dotzler (Ammerthal). 16 Tore: Nico Geyer (Erlangen), Franz Helmer (Eintracht Bamberg); 15 Tore: Andreas Jünger (Vilzing), Stephan König (Feucht); 14 Tore: Jim-Patrick Müller (Vilzing); 13 Tore: Christian Schrödl (Neumarkt); 12 Tore: Simon Allgaier (Don Bosco Bamberg), Nico Becker, Michael Jonczy (beide Gebenbach), Christopher Kracun (Erlangen), Dominik Sperlein (Don Bosco Bamberg), Severo Sturm (Abtswind), Sayko Trawally (Don Bosco Bamberg); 11 Tore: Mohamed Conte (Würzburg), Daniel Haubner (Neumarkt); 10 Tore: Mergim Bajrami (Ammerthal), Andre Luge (Vilzing), Lukas Schmittschmitt (Eintracht Bamberg).

LANDESLIGA AUFSTIEGSRUNDE

3 Tore: Alexander Grimm (Röllbach), Lukasz Jankowiak (Lichtenfels); 2 Tore: Timo Eisenmann (Geesdorf), Gökhan Sener, Sertan Sener (beide FC Coburg).

BEZIRKSLIGA OST

21 Tore: Adrian Hatcher (Dampfach); 18 Tore: Simon Snaschel (Münnerstadt); 13 Tore: Jan Krettek (Bad Kissingen); 11 Tore: Tobias Gnebner (Oberschwarzach), Mohamed Hamdoun ( Forst); 10 Tore: Tobias Huppmann (Thulba), Simon Michel (Ettleben).

KREISLIGA RHÖN

16 Tore: Nils Voigt (Wülfershausen); 14 Tore: Lukas Tartler (Untererthal), Florian Dietz; 13 Tore: Benjamin Diemer (beide Großbardorf II), Patrick Warmuth (Wülfershausen); 12 Tore: Lukas Hergenröther (Riedenberg); 11 Tore: Julian Göller (Rottershausen); 10 Tore: Martin Felsburg (Urspringen-Sondheim/Rh.), Aaron Friedel (Steinach); 9 Tore: Daniel Kraus (Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen), Sebastian Händel, Andre Keßler (beide Lauertal), Fabian Mainberger (Großbardorf II), Yanik Pragmann (Westhein); 8 Tore: Kevin Lormehs (Riedenberg), Andre Wetterich; 7 Tore: Fabian Erhard (beide Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen), Tim Krais, Markus Neder (beide Strahlungen), Florian Balling (Wülfershausen), Matthias Tartler (Untererthal), Alexander Erlanov (Bad Königshofen), Simon Kessler (Ramsthal).

KREISKLASSE RHÖN 1

23 Tore: Alexander Unsleber (Sulzthal); 19 Tore: David Böhm (Aura), Yanik Berberich (Schondra); 15 Tore: Tim Eckert (Sulzthal), Joachim Hofmann (Oerlenbach/Ebenhausen); 14 Tore: Tim Weimannn (Schondra); 13 Tore: Mirko Hälbig (Aura), Vincent Kiesel, Samuel Radi (beide Haard/Nüdlingen); 9 Tore: Nils Halbig (Oerlenbach/Ebenhausen), Jan Graser (Aura), Leo Rottenberger; 8 Tore: Christoph Kriener (beide Wollbach), Eugen Ortmann (Bad Brückenau), Noah Pentenrieder (Oerlenbach/Ebenhausen).

A-KLASSE RHÖN 1

18 Tore: Florian Friebel (Oberleichtersbach/Modlos); 13 Tore: Alexander Flassig (Garitz); 10 Tore: Santo Schneider (Machtilshausen); 9 Tore: Simon Wittmann (Oberleichtersbach I/Modlos I), Alwin Böse (Winkels), Maximilian Baumgart (Oehrberg I/Stralsbach I/Markt Geroda I), Feliix Mast (Winkels); 8 Tore: Christian Simon (Machtilshausen); 7 Tore: Maximilian Knüttel (Oberleichtersbach I/Modlos I), Pascal Wahler (Elfershausen); 6 Tore: Marco Niebling (Garitz), Christian Mützel (Machtilshausen), Johannes Wirth (Oehrberg I/Stralsbach I/Markt Geroda), Dimitrios Glykos (Hammelburg I/Fuchsstadt II), Timo Schneider (Schondra II/Breitenbach-Mitgenfeld I/Schönderling).

A-KLASSE RHÖN 2

15 Tore: Jan Schubert (Rothhausen/Thundorf), Jan Blasek (Bad Bocklet/Aschach); 14 Tore: Ludwig Rothaug (Sulzfeld/Merkershausen); 13 Tore: Pascal Straub (Hohenroth); 11 Tore: Chris Kraus (Burglauer I/Reichenbach II/Windheim II), Carsten Eckart (Sulzdorf/Bundorf); 10 Tore: Salieu Bah (Bad Bocklet/Aschach), Stefan Denner (Rothhausen/Thundorf), 9 Tore: Pascal Schöfer (Burglauer I/Reichenbach II/Windheim II).

B-KLASSE RHÖN 1

19 Tore: Kevin Wüscher (Untererthal II); 18 Tore: Thomas Eckert (Waldfenster I/Lauter I); 12 Tore: Marvin Hägerich (Detter-Weißenbach); 10 Tore: Daniel Metz (Waldfenster I/Lauter I), Simon Hereth; 8 Tore: Stefan Gerlach (beide Untererthal), Robby Kuhn (Diebach II/Windheim I), Maximilian Ertz, Lukas Hägerich (beide Detter-Weißenbach); 7 Tore: Jan Schmitt (Hassenbach I/Reith I/Oberthulba II); 6 Tore: Jannick Holmeier (Waldfenster I/Lauter I), Luka Schlereth (Garitz II), Philip Frenzel (Oberleichtersbach II/Modlos II), Felix Hagl (Schlimpfhof).

B-KLASSE RHÖN 2

15 Tore: Sebastian Zink (Aura II); 14 Tore: Lukas Elbert (Unter-/Oberebersbach/Steinach II); 12 Tore: Philipp Kirchner (Wollbach II); 11 Tore: Florian Hahn (Ramsthal II); 8 Tore: Brian Reitelbach, (Wollbach II), Tobias Seufert (Haard/Nüdlingen II); 7 Tore: Chris Kraus (Windheim/Burglauer II/Reichenbach III), Arkadiusz Porombka (Aura II), Nico Morper (Ramsthal II), Sven Zirkenbach (Hausen II).

B-KLASSE RHÖN 4

14 Tore: Lukas Stahl (Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben I); 13 Tore: Elias Wachenbrönner (Aubstadt III); 12 Tore: Adrian Kiesel (Großwenkheim II/Münnerstadt III); 11 Tore: Johannes Sauer (Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben); 9 Tore: Fabian Wiener (Rothhausen/Thundorf), Thomas Gercke (Eichenhausen/Saal II).