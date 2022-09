FC Fuchsstadt - ASV Rimpar 3:1 (0:0). Tore: 1:0 Dominik Halbig (73.), 2:0 Christoph Schmidt (84.), 2:1 Philipp Löw (87.), 3:1 Elias Schmitt (90.+4).

Ungeschlagen. Immer noch. Nach nunmehr elf Spielen, in denen der FC Fuchsstadt punktgleich mit dem FC Coburg an der Tabellenspitze der Landesliga Nordwest steht. Ein Fußball-Märchen, das da aktuell am Kohlenberg geschrieben wird. Mit Künstlern und Arbeitern im Mittelpunkt. Beide Sorten brauchte es, um diese Rimparer zu bezwingen, die nach 19 Punkten aus den vergangenen acht Spielen reichlich Selbstvertrauen getankt hatten und den Gegner in Halbzeit eins regelrecht einschnürten.

Zum Improvisieren gezwungen

Dass sein Team daran Aktien hielt, machte Martin Halbig deutlich. "Rimpar hat selbst gut verteidigt und wir waren nicht zwingend genug, weil wir den Gegner nicht zu Fehlern gezwungen haben", analysierte der FC-Trainer, der freilich auch Recht hatte, dass der ASV aus dem Spiel heraus keine klare Torchance besaß. Durch die Ausfälle der Defensiv-Akteure Patrick Helfrich, Michael Emmer, Marcel Frank und Maximilian Seit war Halbig etwas zum Improvisieren gezwungen, der Philipp Pfeuffer in die Innenverteidigung neben Sebastian Bartel zog und mit Dennis Schmidt, Luca Raab und Steffen Schmidt gleich drei "Sechser" aufbot. Nutzte alles nichts denn die Rimparer hatten die Partie zunächst im Griff mit Abschlüssen von Lukas Behringer und Louis Reinhart, bei denen FC-Keeper Andreas Kohlhepp auf dem Posten war. Die beste Gelegenheit hatten aber die zwangsweise auf Konter lauernden Fuchsstädter durch Yanik Pragmann nach dem Zuspiel von Chris Schmidt, als ASV-Keeper Robin Michel zupackte.

Klare Worte in der Pause

"In der Pause musste ich die Jungs aufwecken. Es gab die klare Ansage, dass die drei Spitzen den Gegner vorne anlaufen sollten" sagte Halbig, dessen Elf erst nach einer Stunde und mit der Einwechslung von Markus Mjalov Zugriff auf das Spiel fand. Von da an erlebten die 280 Fans eine erstaunliche Wandlung dieser Partie mit nun stürmischen Gastgebern. Nach Abschlüssen von Dominik Halbig und Mjalov war es Halbig, der zur Führung traf, ehe Vorbereiter Chris Schmidt nach einem Zuspiel von Yanik Pragmann sehenswert mit der Hacke auf 2:0 stellte. Mit einer 30-Meter-Bogenlampe verkürzte Rimpar in Person von Philipp Löw, was eine ultraspannende Schlussphase einleitete, in der sich der Gast eine Zehnminuten-Strafe einhandelte. In Unterzahl bot sich Louis Reinhart per Freistoß tatsächlich die Chance auf den Ausgleich, doch Kohlhepp parierte und leitete so einen Konter ein, den Joker Elias Schmitt zum 3:1 nutzte. "Das freut mich auf den Burschen, der überragend trainiert und in der 2. Mannschaft ein Leistungsträger ist", so Halbig, dessen Elf am Samstag beim TSV Mönchröden gastiert.

Fuchsstadt: Kohlhepp - Neder, Pfeuffer, Bartel, Wiesler - D. Schmidt, Raab (59. Mjalov), S. Schmidt, Pragmann (84. Petrunin), Halbig - C. Schmidt (85. Schmitt).