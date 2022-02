Lange Zeit war es ein Duell auf Augenhöhe zwischen der SG Oberleichtersbach/Modlos und dem SV Machtilshausen. Beide Teams stehen weiter an der Spitze der A-Klasse Rhön 1, aber mittlerweile liegen satte elf Punkte zwischen Tabellenführer Machtilshausen und seinem ersten Verfolger, der ein Spiel weniger als der Primus ausgetragen hat. Zumindest auf Relegationskurs sind die Rhöner, zumal um den Aufstieg in die Kreisklasse in dieser Saison neben dem Vizemeister auch der Dritte spielen darf. Derzeit wäre dies der SV Garitz, der im Ranking drei Punkte hinter der Spielgemeinschaft liegt, die sich mit einer 0:1-Niederlage gegen den TSV Volkers in die Winterpause verabschiedet hatte. Eine Woche später wurde SG-Trainer Robert Günther, der erst zur Saison 21/22 verpflichtet worden war, von seiner Demission unterrichtet.

Stellungnahme bleibt aus

"Das hat mich schon sehr überrascht, als Tabellenzweiter entlassen zu werden, zumal ich in dieser Saisonphase viele personellen Ausfälle zu beklagen hatte", so Günther auf Nachfrage. Die SG Oberleichtersbach/Modlos wollte sich zu den Beweggründen der Trennung nicht äußern, teilte aber mit, dass Christian Zirkelbach aus den eigenen Reihen die Mannschaft bis Saisonende übernehmen wird. Der Inhaber einer Trainerlizenz hatte bis dato die Reserve in der B-Klasse betreut.