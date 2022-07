Hochdekoriert sind die Akteure des TC Rot-Weiß Bad Kissingen, die ihre Kunst am Schläger bis hoch zur Bayernliga zeigen. Und diesmal? Da hatten die Lokalmatadoren so gar nichts zu bestellen - und grämten sich kein bisschen. Reiner Neugebauer hatte bei den Senioren Open zumindest ebenso die erste Runde überstanden wie Renate Molzberger, Richard Pucher schied bei den Herren-40 unglücklich aus im Match-Tiebreak. Alles einkalkuliert, denn das Turnier an der Lindesmühlpromenade war ein bemerkenswertes Stelldichein der nationalen Elite. Für 14 Klassen hatten 188 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeldet, die bis auf wenige Ausnahmen (Corona!") auch kamen. "Und davon waren bestimmt 100 aus der deutschen Rangliste", sagt Mitorganisator Klaus Beck, der einmal mehr den Überblick behielt mit seinen Mitstreitern.

Die Hitze sorgt für zusätzlichen Aufwand

Die logistische Herausforderung war enorm an den fünf Turniertagen, zumal die hohen Temperaturen zusätzlichen Aufwand bedeuteten. Vor allem den älteren Semestern wurde ermöglicht, entweder früh am Morgen oder in den Abendstunden ihre Spiele zu bestreiten. "Außerdem konnten wir über ein Sponsoring kostenlos Wasser an die Sportler verteilen. Im Spiel aufgeben mussten jedenfalls nur wenige. Das spricht auch für eine hohe Fitness", freut sich Klaus Beck, der in den vergangenen Jahren selbst am Turnier teilnahm, "aber diesmal nicht, dafür war der Kopf einfach nicht frei", so der 77-Jährige.

Dem ehemaligen Vereinsvorstand ist es wichtig, dass sich die Gäste über das Sportliche hinaus wohl fühlen. "Im Lauf der Jahre lernt man auch die Spitzenspieler wie Alfred Böckl vom 1. FC Nürnberg besser kennen, da ergeben sich private Kontakte und Einladungen auf persönlicher Ebene", so Beck. Sogar aus dem Raum Bremen oder Berlin kamen Sportlerinnen und Sportler in die Kurstadt. Manche blieben gar eine Woche und nutzten die Zeit für einen Kurzurlaub samt dem Grillabend am Freitag, der nach coronabedingter Pause endlich wieder stattfinden konnte.

Die viele Arbeit zahlt sich aus

Jede Menge Arbeit auch abseits des Courts, die sich auszahlt, weshalb es im nächsten Jahr im Juli die 14. Auflage der Senioren Open beim TC Rot-Weiß geben wird. "Die Spieler kommen gerne zu uns, und darauf sich wir stolz. Unser Turnier der Kategorie 'S1' braucht Vergleiche mit Veranstaltungen in Hamburg oder Köln jedenfalls nicht zu scheuen", ist Klaus Beck überzeugt.

Gespielt wurde an der Lindesmühlpromenade parallel auf zehn Plätzen, die nach jedem Spiel bewässert und wieder hergerichtet werden mussten vom Platzwart, aber auch von Jugendlichen und anderen Rot-Weißen. Die Courts in Nüdlingen und Garitz waren als Ausweichplätze vorgesehen, mussten aber nicht in Anspruch genommen werden. In den meisten Fällen führten drei oder vier Spiele zum Altersklassen-Sieg der mit 2850 Euro dotierten Veranstaltung.

Das spektakulärste Match war wohl das Herren-40-Finale zwischen dem späteren Sieger (7:5, 7:6) Matthias Hahn (Marburger TC), der Nummer 2 der deutschen Rangliste, sowie Thomas Burgemeister (Tenniszentrum DJK Sulzbach), der nationalen Nummer 3 dieser Altersklasse. "Aber auch die Finalspiele bei den Damen-40 sowie Herren-50 und Herren-55 konnten sich wirklich sehen lassen. Das war Werbung für den Tennissport", befand Klaus Beck, der wohltuend auch die vielen Besucher registrierte, für die eigens kleine Zelte mit offenen Seitenwänden aufgestellt wurden, um die Spiele geschützt vor der Sonne verfolgen zu können. Die nächste sportliche Veranstaltung beim TC Rot-Weiß ist das Leistungsklassen-Turnier am 15. August. Anfang September richtet der Verein die Landkreismeisterschaften aus.