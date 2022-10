VfR Sulzthal - FC Strahlungen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Alexander Unsleber (7.), 1:1 Manuel Hein (17.), 2:1, 3:1 Lewin Schmitt (39., 63.), 3:2 Marco Nöth (74.). Gelb-Rot: Alexander Unsleber (79., Sulzthal). Rote-Karte: Marcel Schmitt (nach Spielende, Sulzthal). Bes. Vorkommnis: Benedikt Bötsch (Strahlungen) schießt Elfmeter an die Latte (79.).

Endlich konnte sich der VfR Sulzthal für eine engagierte Leistung belohnen und den ersten Saisonsieg feiern. Von Beginn an war die Heimelf hochkonzentriert und Tim Eckert prüfte früh den Gästekeeper. Kurze Zeit später machte es Alexander Unsleber per Kopf besser und traf zur Führung. Die Vorarbeit leistet Luca Hartmann, ebenfalls per Kopf. Ein aufgenommener Rückpass sorgte für den Strahlunger Ausgleich. Den fälligen Freistoß nagelte Manuel Hein mit Wucht in die Maschen. Danach verlor der Gastgeber kurz den Faden, rappelte sich aber wieder auf. Einen abgewehrten Eckert-Schuss zog Lewin Schmitt flach aufs Tor und traf zur Führung. Fast hätte er erneut getroffen, doch seinen Schuss in der 41. Minute lenkte Gästekeeper gerade noch an die Latte. Die Strahlunger taten sich weiter schwer gegen die Sulzthaler und fanden irgendwie kein Mittel. In der 63. Minute markierte Lewin Schmitt mit seinem zweiten Treffer das 3:1. Das war der Auftakt einer heißen Schlussphase. In der 79. Minute wurden den Gäste ein Elfmeter zugesprochen. Alexander Unsleber regte sich derart auf, dass er vorzeitig vom Platz musste. Denn fälligen Strafstoß schoss Benedikt Bötsch aber nur an die Latte und vergab so die Chance zum Ausgleich. Zuvor hätte nämlich Marco Nöth zum Anschluss getroffen (74.). In Unterzahl verteidigte der VfR den Vorsprung und feierte den ersten Saisonsieg. Nach dem Spiel ließ sich Marcel Schmitt zu einer Äußerung gegenüber dem Schiedsrichter hinreißen und sah dafür die Rote-Karte.

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SV Ramsthal 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Philipp Schmitt (7.), 0:2 Sascha Ott (41.), 1:2 Tobias Burigk (66.), 2:2 Joachim Hofmann (76.).

Das Derby, "in dem wir einfach schlecht gespielt haben", so SG-Coach Frank Halbig, endete mit einer Punkteteilung, mit der sich sein Kollege Bastian Knauer aber auch nicht zufrieden zeigte, denn "wenn man zur Pause 2:0 führt, muss man den Vorsprung auch verteidigen". Die Weindörfler gingen früh in Führung, nach Steckpass von Sascha Ott tauchte Philipp Schmitt frei vor dem Keeper Simon Seidl auf und schob überlegt ins lange Eck ein. Die Platzherren drängten nun auf das gegnerische Tor, doch so richtig fanden sie nicht den Spielfaden, die Gäste blieben weiterhin bei Standards gefährlich. Nachdem Nils Halbig den Ausgleich verpasst hatte (39.), weil sein Schlenzer von Willi Voss von der Torlinie gekratzt wurde, bauten die SVler kurz vor dem Seitenwechsel die Führung aus. Nach einem Vorstoß von Willi Voss stürzte ihm die SG-Verteidigung entgegen, nach dessem Steilpass war diese aufgerissen und Sascha Ott in perfekte Schussposition gebracht. Nachdem in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs während einer Zeitstrafe für Nils Halbig Enrico Ott mit einem Kopfball gescheitert war, bekamen die Gastgeber ein Übergewicht. Dabei steckte nun seinerseits der zurückgekehrte Nils Halbig auf Tobias Burigk durch, der mit seinem präzisen Schuss Keeper Bastian Reusch das Nachsehen gab. Die Platzherren brachten nun frische Kräfte, unter anderem Dominik Röhner, der den Ausgleich vorbereitete. Nach dessem Diagonalschlag setzte sich Nils Halbig bis zur Grundlinie durch, nach seinem Rückpass netzte Joachim Hofmann aus Nahdistanz ein. "Ein weiterer Punkt im Kampf um den Klassenerhalt", zeigte sich Frank Halbig versöhnlich, "der Punkt tut unserem Punktestand und vor allem der Moral gut", befand sein Kollege Bastian Knauer.

FC Untererthal - FC Thulba 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Cedric Werner (9.), 1:1 Pascal Wücher (58.).

In der letzten Saison waren die Gastgeber die Remiskönige der Liga, an diesem Ruf scheinen sie weiter zu basteln. Laut dem FC-Informanten Mathias Schneider ging das Ergebnis vor 300 Zuschauern nach dem Spielverlauf in Ordnung. Das Thulbatal-Derby hatte seinen ersten Höhepunkt in einer zu kurzen Rückgabe von Thulbas Abwehrchef Cedric Werner, Lukas Tartler kam so in Ballbesitz, zielte dann aber daneben. Seinen Fauxpas machte Werner kurz darauf wett, bei seinem 30-m-Schuss leistete der heimische Keeper Daniel Hammer allerdings Mithilfe, denn dieser ließ die aufsetzende Kugel durch die Arme gleiten. Hammer seinerseits zeigte im Verlauf der ersten Halbzeit sein Können, als er zweimal prächtig reagierte und so einen höheren Rückstand verhinderte. Weil Maurice Pache kurz vor dem Seitenwechsel bei einem Kopfball den Ausgleich verpasste, "ging es mit einer nicht unverdienten Führung des Gegners in die Kabine", so der Informant. Dort wurde den Gastgebern wohl ins Gewissen geredet, denn sie kamen nun wesentlich engagierter auf den Rasen zurück und erarbeiteten sich ein Übergewicht. Fast folgerichtig durften sie jubeln, als Pascal Wüscher auf der halbrechten Position angespielt wurde, attackierten die Hugo-Schützlinge zu spät, der trockene Schuss ins lange Eck war dann für Keeper Andreas Binner nicht zu parieren. Die jetzt immer mehr nachlasssenden Gäste hatten in der Schlussphase Glück, dass Lukas Tartler auf Vorarbeit von Mathias Tartler ein zweites Mal vorbeizielte.

FC WMP Lauertal - TSV Aubstadt II 3:4 (2:2). Tore: 0:1 Max Schebak (30.), 1:1 Daniel Schmitt (31.), 1:2 Joe Etzel (43.), 2:2 André Keßler (44.), 2:3, 2:4 Max Schebak (63., 69., Foulelfmeter), 3:4 André Keßler (76.).

Obwohl die Heimelf eines ihrer besten Spiele in dieser Saison zeigte, reichte es gegen den Tabellenführer nicht zum Punktgewinn. Der "Spieler des Tages", der regionalligaerfahrene Max Schebak, brachte seine Farben nach einer halben Stunde in Front, doch gleich nach Wiederanpfiff musste TSV-Keeper Linus Schöppach hinter sich greifen, als sich Daniel Schmitt einen Flachpass erlief und gekonnt vollendete. In der spielerisch ausgeglichenen Auseinandersetzung, die erst in der Schlussphase ruppiger wurde, gingen die Grell-Schützlinge kurz vor dem Seitenwechsel wieder in Führung, doch auch diesmal hielt der Vorsprung nicht lange, weil André Keßler einen Schuss aus der Drehung heraus ins Toreck absetzte. Nach der Pause setzen die Lauertaler ihren Vormarsch Richtung TSV-Tor fort, wurden nach einer Stunde aber klassisch ausgekontert. Der Sieg des Tabellenführers schien in trockenen Tüchern zu sein, als Schebak nach Foul am eingewechselten David Noack ein drittes mal erfolgreich war, doch die Moral der Denner-Elf war nicht gebrochen. Diese durfte nach einem weiteren Keßler-Treffer wieder auf einen Punktgewinn hoffen, doch das Runde brachten die Platzherren trotz großen Kampfes nicht mehr ins Eckige. "Nach unseren zuletzt schwächeren Auftritten war dies eine Leistungsteigerung, die für die nächten Aufgaben hoffen lässt", meinte FC-Pressesprecher Sven Gessner

SG Urspringen/Sondheim - FC Rottershausen 4:5 (3:1). Tore: 1:0 Florian Würll (2.), 1:1 Fabio Erhard (8., Foulelfmeter), 2:1 Felix Umla (35.), 3:1 Markus Herbert (39.), 4:1 Felix Umla (60.), 4:2 Johannes Kanz (63.), 4:3 Alexander Schott (65.), 4:4 Alexander Hirt (78.), 4:5 Andrè Seufert (90.).

"Wir haben eine Stunde lang fast nichts zugelassen, 4:1 geführt und geben am Ende durch katastrophales Abwehrverhalten den Sieg noch aus der Hand", sagte ein restlos bedienter SG-Spielertrainer Markus Herbert. Sichtlich angetan von der Aufholjagd seiner Mannschaft war dagegen FC-Coach Alexander Schott. "Eine Stunde lang haben wir uns gegen einen starken Gegner und mit den Platzverhältnissen schwer getan, dann aber mit unglaublicher Moral die Partie noch gedreht." Die frühe Führung der SGler egalisierten die Gäste per Strafstoß. Julian Göller vergab zunächst die FC-Führung (32.). Durch zwei sehenswerte Treffer von Felix Umla und Markus Herbert führten die Hausherren bis zur Pause gegen das abwehrstärkste Team der Liga mit 3:1. Als Umla nach exakt einer Stunde eine herrliche Kombination zum 4:1 abschloss, schien die Partie gelaufen. Die Gäste legten allerdings eine bewundernswerte Moral an den Tag und kamen innerhalb einer Viertelstunde zum 4:4-Ausgleich. Doch damit nicht genug. Sekunden vor dem Abpfiff rutschte ein harmloser Weitschuss von Andrè Seufert SG-Keeper Pascal Friedrich durch die "Hosenträger", was nach dem Abpfiff unbeschreiblichen Jubel bei den Gästen zur Folge hatte.

FC Reichenbach - SV Riedenberg 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Johannes Katzenberger (84., Foulelfmeter), 2:0 Patrick Schmidtke (88.).

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge haben die Teutonen den Anschluss ans dichte Tabellenmittelfeld geschafft, während die Grün-Weißen auswärts weiter "fremdeln". Die Begegnung war im ersten Durchgang eine zähe Angelegenheit. Es wurden kaum Torchancen herausgespielt, wobei gerade die Riedenberger davon profitierten, dass mit Thomas Vorndran der letztjährige Abwehrchef sich das Trikot wieder überstreifte. Der einzige Höhepunkt, und das war ein negativer, war kurz vor dem Seitenwechsel der laut FC-Informant Christian Benkert auch hörbare Zusammenprall zwischen Jannik Schäfer und seinem Gegenspieler. Der FC-Spielmacher musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus eingeliefert werden. Im zweiten Durchgang wurden die Offensivaktionen etwas lebendiger. Jetzt agierte auch der Gast mutiger, doch weder Kevin Lormehs noch Lukas Hergenröther, wie auch der nach einer Stunde eingewechselte Dominik Fröhlich, wussten FC-Keeper Eric Reß zu bezwingen. Auf der Gegenseite brachten David Dietz und Markus Erhard die Kugel auch nicht an Florian Dorn vorbei; es roch schwer nach einer Nullnummer. Doch dann wurde Johannes Katzenberger im Sechzehner gefällt; der Gefoulte verwandelte den Strafstoß sicher und leitete eine äußerst turbulente Schlussphase ein. In dem jetzt offenen Schlagabtausch setzten die Gastgeber einen schicksalhaften Konter. Nach weitem Schlag von Jan Back platzierte der eingewechselte Patrick Schmidtke das Leder ins lange Toreck.

Außerdem spielten

TSV-DJK Wülfershausen - TSV Bad Königshofen 3:4 (2:2). Tore: 1:0 Björn Will (30.), 1:1 Alexander Erlanov (38.), 1:2 Alexander Sarwanidi (41.), 2:2 Björn Will (45.), 2:3 Alexander Sarwanidi (60.), 3:3 Jonas Bach (62.), 3:4 Niklas Dömling (90.+2).