SV Riedenberg - TSV Großbrdorf II 2:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Benjamin Diemer (13., 42.), 1:2 Kevin Lormehs 53.), 2:2 Benedikt Carton (78.), 2:3 Florian Dietz (91.). Bes. Vorkommnis: Leon Brand (Großbardorf) schießt Foulelfmeter über das Tor (10.), Florian Dorn (Riedenberg) pariert Foulelfmeter von Mathias Leicht (78.).

Die Frage nach dem Meister in dieser Saison dürfte vorzeitig beantwortet sein, der 11-Punkte-Vorsprung müsste den Galliern hierfür genügen. In Halbzeit eins war der Tabellenführer das dominierende Team, das die frühe Führung verpasste, als nach Foul von Stefan Wich am quirligen Benjamin Diemer der wenig geforderte Unparteiische Andreas Rückert auf den Punkt deutete. Doch Leon Brand geriet bei der Ausführung des Strafstoßes in Rücklage und verschoss. Drei Minuten später durften die Bach-Schützlinge aber jubeln, als Diemer seinen Gegenspieler austanzte und das Leder unhaltbar für Keeper Florian Dorn ins kurze Eck einschoss. Die Riedenberger schüttelten sich kurz, erlitten aber einen Rückschlag, als sich Thomas Vorndran das Knie verdrehte und vom Feld musste. Als der Spitzenreiter kurz vor dem Kabinengang nachlegte durch den Diemer-Schlenzer, schien die Begegnung vorentschieden. Doch mit Wiederanpfiff änderte sich das Spiel komplett, jetzt war der Tabellenzweite am Drücker, erarbeitete sich Chancen und verkürzte, als Kevin Lormehs Goalie Jonathan Barthelmes keine Abwehrchance ließ. Die Grün-Weißen witterten in einer Partie, die wirklich den Charakter eines Spitzenspiels hatte, ihre Chance und schafften tatsächlich den Ausgleich: Nach einer Freistoßflanke von Christoph Freiherr von Andrian-Werburg landete das Leder nach einem Luftduell auf dem Fuß von SV-Kapitän Benedikt Carton, der es aus zehn Metern flach ins Toreck setzte. Im Gegenzug wurde nach Foul von Niklas Keßler an Brand erneut ein Strafstoß verhängt, doch Dorn parierte den von Marthias Leicht flach Richtung Toreck gesetzten Schuss. Die nun extrem spannende Auseinandersetzung schien mit einer Punkteteilung zu enden, als die Großbardorfer Reservisten nach einem Eckball noch einmal zuschlugen. Dabei landete ein Leicht-Kopfball zunächst an der Latte, die zurückprallende Kugel schoss Florian Dietz ein. Gleich nach Wiederanpfiff die letzte Attacke der Hausherren, dabei verfehlte Andrian von Werburg das Tor lediglich um Zentimeter. sbp

FC Rottershausen - TSV-DJK Wülfershausen 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Julian Göller (5.), 1:1 Ronny Roggatz (56.), 1:2 Patrik Warmuth (58.), 2:2 Julian Göller (77.).

Der Trend hatte für die Rottershäuser gesprochen, die sich mit starken Leistungen und 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen ins Vorderfeld der Tabelle gespielt hatten, dabei auch die Wülfershäuser überholten, die mit fünf Niederlagen in Serie angereist waren, mit überschaubarem Selbstbewusstsein also. Prompt folgte der frühe Rückstand, als Julian Göller nach der Kopfball-Vorlage von Maximilian Seufert mit dem Vollspann unter die Latte getroffen hatte. "Danach haben wir weiter druckvoll nach vorne, aber den ein oder anderen langen Ball zu viel gespielt", so FC-Sprecher Jörg Wetterich. Drei gute Gelegenheiten gab es dennoch: Frank Seufert schoss Gästekeeper Lukas Bier an, während Göller erst volley verzog, dann etwas überhastet am verwaisten Tor vorbeischoss aus 18 Metern. Wülfershausen fand offensiv zunächst nicht statt und hatte mit Wiederanpfiff erneut Glück, als Martin Schmitt ebenfalls Präzision vermissen ließ. Umso überraschender geriet das Comeback der Gäste. Stark abseitsverdächtig, verkürzte der kurz zuvor eingewechselte Ronny Roggatz, dann bestrafte Patrik Warmuth mit seinem Fummel-Tor die Rottershäuser Tiefschlafphase nach einem Missverständnis zwischen Keeper Johannes Hein und Johannes Kanz. Um ein Haar hätte Warmuth die Partie komplett auf den Kopf gestellt, was Nico Wilm mit seiner tollen Grätsche verhinderte, ehe die Elf von Alexander Schott doch noch zur Schlussoffensive blieb. Nach einem weiten Einwurf von Nico Wilm drückte Julian Göller die Kugel zum Ausgleich über die Linie, ehe der Doppeltorschütze den Siegtreffer mit seinem Lattenkracher aus 25 Metern ebenso verpasste wie Maximilian Seufert.js

Sportfreunde Herbstadt - FC WMP Lauertal 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Marco Lurz (1.), 1:1 Daniel Schmitt (30.), 1:2 Philipp Schleyer (39.), 2:2 Jason Schmitt (45.+1), 3:2 Peter Kürschner (58.), 3:3 Martin Baumgart (68.).

Im Kellerduell gelang dem FC WMP Lauertal zwar kein Dreier, aber das Remis genügt, um Herbstadt weiter auf Distanz zu halten. "Es war ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften bis zum Schluss den Sieg wollten", sagte Sportfreunde-Sprecher Benedikt Jörg nach spannenden 90 Minuten, in denen Spieler und Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt wurden. Ein Sonderlob verteilte Jörg an seinen Keeper Thomas Kneuer. Der habe vor allem in den letzten 20 Minuten, als Lauertal Druck machte, "mit einigen, glänzenden Paraden den Punkt festgehalten. Wenn wir da mit 3:4 in Rückstand geraten, weiß ich nicht, ob wir noch einmal zurückgekommen wären." Herbstadt legte auf dem Hartplatz blendend los: Schon in der 1. Minute sprintete Marco Lurz in einen zu kurzen Querpass der Gäste und vollendete zum 1:0. Es war der Aufgalopp zu einem packenden Fight, "in dem wir alles in die Waagschale geworfen haben". Mit einem satten 16-Meter-Schuss gelang Daniel Schmitt der Ausgleich, Philipp Schleyer sogar die Gästeführung. "Aber wir haben weiter gekämpft", lobte Jörg die Moral. Das 2:2 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Jason Schmitt im Anschluss an einen Eckball fiel verdient und für den Hausherrn genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch nach dem Seitenwechsel ging's zur Sache. Zuerst jubelten die Sportfreunde, als Peter Kürschner nach einem Freistoß den Fuß hinhielt - 3:2. Lauertal blieb die Antwort nicht schuldig: Martin Baumgart nahm den Ball am 16er an, sein Schuss aus der Drehung ins lange Eck saß. Lauertal wollte mehr - Thomas Kneuer verhinderte es. "Aber auch wir hatten in den letzten Minuten noch Chancen", sagte Jörg.rus

FC Westheim - SV Ramsthal 1:0 (1:0). Tore: 1:0 Yanik Pragmann (18.). Gelb-Rot: Willi Voss (78., Ramsthal), Dennis Smirnow (93., Westheim). Bes. Vorkommnis: Patrick Stöth (Westheim) verschießt Foulelfmeter (14.).

Das Duell der "Enttäuschten" entschied die Noack-Elf für sich in einer Begegnung, die in spielerischer Hinsicht die 200 Zuschauer nicht vom Hocker riss und eine Bestätigung dafür war, warum sich die Kontrahenten in der Abstiegszone befinden. Die Anfangsviertelstunde verhieß noch ein Match auf ordentlichem Niveau. Die Platzherren versuchten sich an der frühen Führung, was auch aufzugehen schien, als Yanik Pragmann im Sechzehner von Tim Danz von den Beinen geholt wurde. Die Großchance ließ dann Patrick Stöth liegen, der den Ball vom Punkt aus ziemlich hoch in den Fangzaun jagte. Das Malheur war vier Minuten später repariert, als die Blau-Weißen doch jubeln durften: Nach einem Abschlag von Keeper Leon Wahler verlängerte Maxi Schaub die Kugel mit einer eingesprungenen Pirouette auf die linke Außenbahn, wo sie von Andy Graup mit einem einzigen Kontakt ins Angriffszentrum weitergeleitet wurde. Genau in den Lauf von Pragmann, der das Spielgerät über den herausstürzenden Bastian Reusch hob, um es schließlich mühelos ins leere Tor zu schieben.

Im Gegenzug vergab Simon Kessler eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, als er nach Vorarbeit von Björn Morper und Enrico Ott vorbeischoss. Da waren zwanzig Minuten gespielt - und dann? Passierte in beiden Strafräumen bis zum Seitenwechsel nichts Erwähnenswertes, weil die Angreifer entweder in die Abseitsfallen tappten oder aufgrund von Fehlpässen nicht in Stellung gebracht wurden. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit landete ein abgefälschter Schuss von Graup am Pfosten, der nächste Höhepunkt, es war ein unrühmlicher, war die Ampelkarte für Willi Voss. In Unterzahl wäre den Weindörflern fast der Ausgleich gelungen, doch der FC-Goalie lenkte einen Kopfball von Matthias Mock gerade noch über die Latte, beim anschließenden Eckball durch Niklas Rausch klatschte der Ball an den kurzen Pfosten. Das war es dann in einer torchancenarmen Auseinandersetzung. "Uns ist ein kleiner Befreiungsschlag gelungen", so Dieter Noack.sbp

Die Spiele FC Reichenbach - FC Strahlungen und TSV Bad Königshofen - TSV Steinach wurden coronabedingt abgesagt. Das Spiel SG Urspringen/Sondheim - FC Untererthal wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.