VfR Sulzthal - SG Oerlenbach/Ebenhausen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Kai Halbig (12.), 0:2 Joachim Hofmann (68.), 0:3 Kai Halbig (75.). Bes. Vorkommnis: Markus Keller (Sulzthal) scheitert mit Foulelfmeter an Simon Seidl (47.).

Der Sieg des Favoriten gegen die weiterhin sieglosen Gastgeber war nicht unverdient, "weil uns einfach die Durchschlagskraft in der Offensive fehlt, die der Gegner zweifellos hat", räumte nach dem Abpfiff VfR-Coach Thomas Pfeuffer ein. Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und erarbeiten sich gute Einschussmöglichkeiten. So tauchte Joachim Hofmann frei vor Keeper Felix Neder auf, schoss dann diesem präzise auf den Bauch. Neder war wenig später machtlos, weil seine Vorderleute eine Hereingabe von Nils Halbig nicht unterbanden und Kai Halbig bei dessem Torschuss nur halbherzig störten. Die Platzherren, die ihren lange vermissten Regisseur Tim Eckert zum Einsatz brachten, konnten sich vor dem Seitenwechsel keine einzige klare Gelegenheit erarbeiten und hatten Dusel, dass ein 30-Meter-Volleyschuss von Tobias Burigk vom Pfosten ins Feld zurückschlug. In den ersten zwanzig Minuten nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenletzte auf, verpasste aber den möglichen Ausgleich, weil Markus Keller mit seinem Strafstoß am SG-Keeper scheiterte. Die Platzherren drückten trotzdem unverdrossen auf das Seidl-Tor, dabei traf Alexander Unsleber nach einem Strafraumgewühl nur den Pfosten. Mitten in die Drangperiode verlor die Heimelf in der Vorwärtsbewegung den Ballbesitz, die Halbig-Elf lief einen Konter über die Stationen Hofmann und Nils Halbig, dessen Versuch Neder noch parieren konnte, aber beim Nachschuss von Hofmann machtlos war. Gegen eine entblößte VfR-Deckung liefen die Gäste wenig später einen weiteren Konter, den Kai Halbig nach einem Zuspiel von Bruder Nils mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich abschloss.

SV Riedenberg - FC Untererthal 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Kevin Lormehs (2.), 1:1 Lukas Tartler (18.).

Besser hätte das Trainer-Comeback von Charly Storch nicht beginnen können mit der frühen Riedenberger Führung durch Kevin Lormehs nach der Flanke von Kilian Markart. Die Heimelf, die über die jungen Jonas Wolf und Niklas Keßler ihre Angriffe einfädelte, war danach optisch überlegen, kassierte aber den Ausgleich in typischer Untererthaler Manier: Nach einem langen Schlag aus der eigenen Hälfte überlief FC-Torjäger Lukas Tartler seinen Gegenspieler, umkurvte den aus seinem Tor herausgestürzten Florian Dorn und setzte das Leder überlegt an dem zwischenzeitlich auf der Torlinie postierten SVler Paul Konopka vorbei in die Maschen. Großartige Möglichkeiten erarbeiteten sich die Kontrahenten bis zum Seitenwechsel nicht, die meist unplatzierten Schüsse wurden eine Beute von Dorn und seinem Gegenüber Daniel Hammer. Der zweite Durchgang begann wie der erste, wieder tauchte Lormehs gefährlich vor dem FC-Tor auf, scheiterte aber an einem Reflex von Hammer, der auch den Nachschuss zur Ecke lenkte. Die Riedenberger waren in den nächsten zwanzig Minuten am Drücker, ehe die Heinlein-Mannen energischer Richtung Dorn-Tor drängten. Eine Riesenchance ergab sich dabei für Lukas Tartler, als Dorn parierte und auch den Nachschuss von Elias Schneider entschärfte. "Ich habe gute Ansätze gesehen", zeigte sich Storch mit der Punkteteilung zufrieden.

FC Thulba - FC WMP Lauertal 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Cedric Werner (2.), 2:0 David Betz (24.).

Einen Blitzstart legten die Frankonen hin, wobei der Treffer von Cedric Werner durch passives Abwehrverhalten der Lauertaler begünstigt wurde. Der Torschütze marschierte aus der eigenen Hälfte Richtung gegnerischen Sechzehner und wunderte sich, dass er nicht attackiert wurde. Fünfzig Meter später zog er mit links ab und setzte die Kugel am machtlosen Keeper Michael Schmitt vorbei ins Toreck. Weniger Schussglück hatte auf der Gegenseite Andre Keßler (5.). Fünf Minuten später ließ Lukas Graser den zweiten Thulbaer Treffer liegen, scheiterte freistehend am Goalie. Besser machte es David Betz, der nach einem Lattenschuss nachsetzte und einnickte. Die Lauertal-Elf gab sich in der Folgezeit bemüht, doch weder Johannes Keller, der an Keeper Andreas Binner scheiterte (32.), noch Andre Keßler per Kopfball schafften den Anschlusstreffer. Erster Höhepunkt im zweiten Durchgang war ein zweiter Werner-Alleingang, wiederum nicht attackiert, scheiterte er diesmal an Schmitt (59). Die Denner-Schützlinge gingen in der letzten halben Stunde volles Risiko, doch Zählbares sprang nicht heraus. Gegen eine entblößte Gäste-Deckung eröffneten sich für die Gelb-Schwarzen Konterchancen, doch sowohl Felix Vogel nach Dribbling (82.), wie auch Santo Schneider (85.) und Luca Fuß (88.) blieb ein Torerfolg versagt. Nach einer engagierten Leistung siegten die Einheimischen aufgrund besserer Effektivität nicht unverdient und haben so den Abstand zu den Relegationsplätzen vergrößert.

FC Strahlungen - FC Reichenbach 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Markus Neder (8.), 1:1 Johannes Katzenberger (41.), 2:1 Benedikt Bötsch (57.), 2:2 Julian Bötsch (72.). Bes. Vorkommnis: Eric Reß (Reichenbach) pariert Foulelfmeter von Benedikt Bötsch (82.).

"Emotionen, Biss, Zweikämpfe. Alles, was ein Derby ausmacht, das hat es heute nicht gegeben", sagte Hausherren-Sprecher Bernhard Nöth nach diesem 2:2. Dabei hätten die Voraussetzungen bei "super Wetter und 230 Zuschauenden" nicht besser sein können. "Wir haben nach zweimaliger Führung zu wenig investiert, haben zu sehr verwaltet und nach vorne zu wenig Power entwickelt", analysierte Nöth. Zu allem Überfluss vergab der Hausherr in der Schlussphase einen Elfmeter, der die 3:2-Führung bedeutet hätte. "Wir haben von den letzten sechs Elfmetern jetzt den vierten verschossen." Markus Neder sorgte für den Start nach Maß, Johannes Katzenberger glich nach feiner Einzelleistung und einem 17-Meter-Linksschuss ins Dreieck aus. Nach dem Wechsel blieb's spannend, mit ein paar Möglichkeiten mehr für den Gastgeber. "Aber Reichenbach hat nie aufgesteckt." Benedikt Bötsch drehte einen Freistoßball um die Mauer ins Netz zum 2:1, Julian Bötsch gelang auf der anderen Seite der Gleichstand. Die hektische Schlussphase gipfelte in einem Elfmeter: Gästekeeper Keeper Eric Reß hatte Tim Krais gefoult. Reß machte seinen Fehler gleich wieder gut, parierte gegen Benedikt Bötsch, im Nachschuss setzte Michael Becker den Ball an den Pfosten. Und in der 90. Minute köpfte der einheimische Lukas Hein das Leder nach einer Ecke an die Oberkante der Latte.rus

Die Begegnung zwischen dem FV Rannungen und dem SV Ramsthal wurde kurzfristig verlegt.

Außerdem spielten

TSV Aubstadt II - TSV-DJK Wülfershausen 5:0 (5:0). Tore: 1:0 Moritz Gündling (16.), 2:0 Dominik Grader (24.), 3:0 Moritz Gündling (42.), 4:0 Lennart Seufert (44.), 5:0 Dominik Grader (45.+1).