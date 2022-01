Dass im benachbarten Hessen schon wieder Wettkämpfe stattfinden, war wohl der finale Mutmacher, den es beim WSV Oberweißenbrunn gebraucht hatte, um sich mal wieder an eine Veranstaltung heranzuwagen. Denn Schnee liegt in diesen Tagen genügend, sodass der Wintersportverein am Mittwoch, 19. Januar, seinen Nachtskisprint durchführt, und zwar ab 18 Uhr auf der Nachtloipe in Oberweßenbrunn. Vorläufe und Finalläufe, werden je nach Beteiligung durchgeführt. Die Rundenlänge wird gegebenenfalls der Schneesituation angepasst. Gelaufen wird in der freien Technik. Der Veranstalter weist darauf hin, dass der Wettkampf unter den aktuellen Corona-Bestimmungen stattfindet. Der 2G-Nachweis ist vorzuzeigen, dies gilt auch für Trainer und Betreuer. Meldeschluss ist Dienstag, 18. Januar (18 Uhr). Mehr Informationen finden sich im Internet unter www.wsv-oberweißenbrunn.de.