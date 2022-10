TSV Münnerstadt - SG Heidenfeld/Hirschfeld 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Lukas Katzenberger (3.), 2:0 Diego Rosero Quinones (56.), 3:0 Simon Snaschel (73.).

Die Lauertaler feierten den fünften Saisonsieg, der gegen den Tabellenvorletzten nie gefährdet war. "Wenn man unseren Spielern etwas vorwerfen muss, ist es die Tatsache, dass sie einige Riesenbretter vergeben haben", berichtet Sportvorstand Günter Scheuring. Der Auftakt verlief für den Favoriten nach Maß, denn Lukas Katzenberger setzte den schwer beschäftigten Gäste-Goalie Rony Schreiber mit einem satten Schuss matt. Nach dem Seitenwechsel bugsierte Diego Rosero Quinones das Spielgerät im Starkregen über die Torlinie. TSV-Coach Goran Mikolaj brachte wenig später mit Simon Snaschel und Niklas Markart zwei Rekonvaleszenten ins Spiel. Snaschel bewies nach einem Steilpass seinen nicht verlorenen Torinstinkt. "Erst dann kam der Gegner auf. Wir spielten auf einen vierten Treffer hin, entblößten die Deckung und luden den Gegner mehrmals zum Toreschießen ein", so Scheuring weiter. Den Ehrentreffer der Gäste verhinderte Keeper Lorenz Büttner, der mit Fußreflexen Klasse bewies.

Münnerstadt: Büttner - Sperlich, Weber (46. J. Schmittzeh), Köhler, J. Markert - Kröckel (61. Markart), L. Schmittzeh, Lu. Katzenberger (73. Back), Radi - Quinones (61. Pöhl), Schubert (61. Snaschel).

DJK Altbessingen - FC 06 Bad Kissingen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Kai Herold (28.), 1:1 Julius Albert (44.), 2:1 Sascha Brauner (57.), 2:2 Cedric Bäßler (85.).

"Aufgrund der besseren Einschussmöglichkeiten, Jan Krettek hat den Pfosten und Vincent Kiesel die Latte getroffen, wäre mehr als ein Punkt möglich gewesen", informiert FC-Coach Tim Herterich nach der Partie. Aber auch weniger, denn der Ausgleichstreffer fiel erst in den Schlussminuten. Die Gäste, die auf ihre verletzten Stammverteidiger Christian Heilmann und Florin Popa verzichten mussten, gerieten in Rückstand, als die Heimelf eine Kombination lief, die von Kai Herold abgeschlossen wurde. Die Kurstädter schafften den Ausgleich, als Julius Albert bei einem Strafraum-Gestochere den Überblick behielt. Durch eine unsaubere Abwehraktion gerieten die 06-er erneut in Rückstand. "Da haben wir bei der ersten Offensivaktion des Gegners nach der Pause gepennt und Sascha Brauner zum Torschuss eingeladen", monierte Herterich, der sofort frische Offensivkräfte brachte, die sich aber zunächst an der von DJK-Abwehrchef Peter Reitz organisierten Deckungsreihe die Zähne ausbissen. Der Dauerdruck wurde belohnt, als nach einer Standardsituation der eingewechselte Cedric Bäßler mit seinem Kopfball nach längerer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback feierte.

Bad Kissingen: Hofmann - J. Hüfner, Salzmann, Bayer - Schmitt, Kiesel, Heimerl (58. Bäßler) , Füller (55. Brakk), L. Hüfner - Krettek, Albert (65. Ruja).