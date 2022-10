Es ist die finale Möglichkeit, sich noch einmal die Dark Knights des TSV Münnerstadt in einem Heimspiel anzuschauen, denn nach dem Spiel an diesem Samstag gegen die Nürnberg Silverbacks, Kickoff ist um 15 Uhr im Sportzentrum am Kleinfeldlein, endet die kurze Saison in der Aufbauliga Nord mit dem Gastspiel bei den Ansbach Grizzlies am 23. Oktober. Zwei Möglichkeiten also noch, um die ersten Punkte einzufahren für das neuformierte Team, welches das Hinspiel in Nürnberg mit 8:24 verloren hatte. "Wir sind mit 32 Mann personell gut aufgestellt. Auch deshalb, weil wir seit dem letzten Spiel gleich fünf neue Spieler in unseren Kader aufnehmen konnten", sagt Abteilungsleiter Markus Pekar. Intensiv trainiert wurde zuletzt vor allem das Offense-Spiel, denn in Sachen Touchdowns war in den ersten vier Spielen noch reichlich Luft nach oben. "Aber die Nürnberger sind sehr laufstark, da sind wir auch in der Verteidigung gefordert", weiß Pekar.