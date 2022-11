FC 06 Bad Kissingen - TSV Trappstadt 6:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Jan Krettek (17., 33.), 3:0 Cedric Bäßler (57.), 3:1 Hannes Bauer (62.), 4:1 Luis Hüfner (74.), 5:1 Julius Albert (84.), 6:1 Christian Heilmann (86.). Rot: Jannes Benkert (44. Trapptadt). Gelb-Rot: Julian Hüfner (34., Bad Kissingen).

Der FC 06 Bad Kissingen siegt nun schon zum zweiten Mal mit 6:1 und entfernt sich so zunehmend ins gesicherte Mittelfeld. Gegen harmlose Gäste, "wir fanden nie ins Spiel", so ihr Coach Martin Beck, war die Herterich-Elf von Anfang bis zum Schlusspfiff präsent, "wir hätten sogar noch höher gewinnen können", meinte ihr zufriedener Coach. Seine Schützlinge gingen in Führung, als Luis Hüfner Torjäger Jan Krettek in bester Schussposition fand. Dieser durfte beim seinem zweiten Treffer aufgrund mangelnder Gegenwehr locker einschieben. Die Grabfeld-Elf hoffte wieder, als der bereits verwarnte Julian Hüfner nach einer Rangelei mit seinem Gegenspieler die Ampelkarte sah. Doch der personelle Gleichstand wurde noch vor dem Kabinengang wiederhergestellt, weil Jannes Benkert nach einer Grätsche von hinten die Beine von Jakob Fischer den roten Karton gezeigt bekam.

Mit einem überlegten 25-Meter-Heber über Keeper Dominik Valtenmeier hinweg, baute Cedric Bäßler den Vorsprung der Platzherren aus, die auch den Ehrentreffer der Gäste problemlos verdauten. Denn mit einem technisch hochwertigen Dropkick schlug zehn Minuten später Luis Hüfner zu, damit war die Partie entschieden. Der eingewechselte Julius Albert trug sich gegen eine da in Auflösung befindliche TSV-Abwehrreihe auch noch in die Torschützenliste ein. Gleich nach Wiederanpfiff verlor die nun stark abstiegsbedrohte Beck-Elf den Ball, ging erneut in einem Kombinationswirbel des FC unter, was es dem aufgerückten Abwehrchef Christian Heilmann nach Flanke von Tizian Fella erlaubte, das Leder locker über die Linie zu drücken.

Bad Kissingen: Hofmann - J. Hüfner, Heilmann, Bayer - L. Hüfner (77. Brakk), Kiesel (70. Popa), Bäßler, Füller (76. Fella) - J. Schmitt - Krettek (81. Ruja). , Fischer (57. Albert).

TSV Münnerstadt - TSV Abtswind II 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Katzenberger (15., Foulelfmeter), 2:0 Samuel Radi (21.), 2:1 Max Hillenbrand (59.), 2:2 Patrick Gnebner (65.), 3:2 Jannik Schmittzeh (76.).

Zwei grundverschiedene Halbzeiten erlebten die Zuschauer im Sportzentrum. Die Mikolaj-Schützlinge gingen zunächst forsch zu Werke und gingen durch einen Strafstoß in Führung, nachdem Gäste-Keeper Jan Wurlitzer Simon Snaschel von den Beinen geholt hatte. Dem 2:0 ging ein Klasse-Pass von Tobias Kröckel voraus, der die Kugel genau durch die Schnitsttelle der gegnerischen Abwehr legte und dabei Radi fand, der das Leder ins Eck setzte. Den Gästen behagte in der ersten Halbzeit, die mit einem Aufreger endete, weil der Unparteiische eine Notbremse an Snaschel nicht gesehen hatte und der gut postierte Assistent ihm kein Zeichen gab, das hohe Anlaufen der Platzherren so gar nicht.

Dies sollte sich im zweiten Durchgang schlagartig ändern, denn nun pressten die Steigerwälder, die so den Spielaufbau der Lauertaler schwer störten. Zunächst lenkte der heimische Keeper Lorenz Büttner einen gefährlichen Schuss von Patrick Gnebner mit Mühe über die Latte, war dann aber doch geschlagen, als sich Jona Riedel bis zur Grundlinie durchtankte und bei seinem Rückpass den einschussbereiten Max Hillenbrand fand. Chancenlos war der Goalie auch beim Ausgleichstreffer, gegen den von der Mauer noch abgefälschten Freistoß von Gnebner. Die Bayernligareserve setzte sofort nach, dabei hatte Büttner mächtig Dusel, als ihn Riedel zu weit vor seinem Kasten postiert erspähte, dessen 40-Meter-Weitschuss aber an die Latte klatschte. Einer der wenigen gescheiten Spielzüge der Gastgeber in der zweiten Halbzeit führte im Gegenzug zum Siegtreffer. Nach Pass von Kröckel an die rechte Außenbahn segelte die weite Hereingabe von Janik Markert auf den zweiten Pfosten, wo im richtigen Moment Jannik Schmittzeh einlief.

Münnerstadt: Büttner - Katzenberger, N. Markert, Sperlich, J. Markert - L. Schmittzeh, Kröckel, Radi (90. Köhler) - J. Schmittzeh, Snaschel, Schubert (72. Quinones).