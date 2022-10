SG Oerlenbach/Ebenhausen - FV Rannungen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Martin Herbig (23.), 1:1 Noah Pentenrieder (83.), 1:2 Andre Wetterich (90.).

"Einen Punkt hätten wir uns auf alle Fälle verdient, aber wie schon gegen Bad Königshofen haben wir am Schluss wirklich Pech gehabt", bilanzierte SG-Pressesprecher Roland Zimmermann. Für die Gästeführung zur Pause sorgte Martin Herbig aus stark abseitsverdächtiger Position. Minuten zuvor hatte SG-Keeper Simon Seidl erstklassig gegen Daniel Kraus pariert. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vor der Pause hatte Noah Pentenrieder auf dem Fuß, als FV-Schlussmann Benno Hobelsberger mit dem Fuß zur Ecke klärte. Pech für die Spielgemeinschaft, dass der Unparteiische den wohl regulären Treffer von Moritz Mützel aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung "kassierte". Aber die Elf von Frank Halbig blieb in einem chancenarmen Spiel dran und kam durch Pentenrieders platzierten Schuss von der Strafraumgrenze zum verdienten Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte Andre Wetterich per Abstauber, nachdem Simon Seidl den Freistoßball von Lukas Englert spektakulär an die Latte geklärt hatte. Auf der Gegenseite zielte zweimal Björn Seidl zu hoch.

FC Untererthal - FC Strahlungen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Mathias Tartler (22.), 1:1 Markus Neder (52.).

"Wie erwartet, waren die Strahlunger spielerisch einen Tick besser, aber wir hatten im Zentrum fast alles unter Kontrolle und waren über Konter immer gefährlich. Für mich geht das Remis in Ordnung", sagte Viktoria-Pressesprecher Sven Röthlein nach unterhaltsamen 90 Minuten, in denen der FC Untererthal zur Pause führte gegen den Favoriten. Und zwar durch den Treffer von Mathias Tartler, als sich der FCU gut nach vorne kombiniert und Bruder Lukas final aufgelegt hatte. Die Gäste taten sich schwer, klare Chancen zu kreieren. Erwähnenswert ist der Schuss von Markus Neder vor der Pause, der ebenso verzog wie Mathias Tartler unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Beim Ausgleich durch Markus Neder wurden die Untererthaler nach einem eigenen Angriff vom schnellen Strahlunger Umschaltspiel überrascht. Während Heim-Keeper Daniel Hammer den Rückstand bei einem Schuss von Sebastian Schneider verhinderte, zeigte auch Strahlungens Yannic Borchardt seine Abwehrkünste, als er den Heber von Lukas Tartler mit letztem Einsatz von der Linie kratzte. Beim folgenden Eckball verfehlte Maximilian Kühnlein per Kopf knapp das Ziel.

FC Reichenbach - VfR Sulzthal 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Jannik Schäfer (2., Foulelfmeter), 2:0 Johannes Katzenberger (79.).

Das Kellerduell der bis dato sieglosen Kontrahenten entschieden die Teutonen für sich, "weil wir in der Offensive agiler waren", meinte FC-Abteilungsleiter Jonas Schäfer. Die Heimelf ging mit dem ersten Angriff in Führung: Nach Foul von Marcel Schmitt an Patrick Schmidtke, der den verletzten David Dietz im Angriff vertrat,verlud Jannik Schäfer beim Strafstoß Gäste-Keeper Felix Neder. Dieser sah sich in der restlichen Spielzeit desöfteren gefordert, vor allem bei den Abschlüssen von Johannes Katzenberger. Neders Vorderleute agierten nach vorne recht harmlos, das Fehlen von Regisseur Tim Eckert war neuerlich nicht zu kaschieren. Zehn Minuten vor dem Abpfiff beendete Johannes Katzenberger die spannende Auseinandersetzung mit einem "Traumtor" zum ersten Saisonsieg.

FC WMP Lauertal - SV Riedenberg 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Kevin Lormehs (36.), 0:2 Kilian Markert (41.), 1:2 Leon Kilian (77., Foulelfmeter).

Voll des Lobes über seine Schützlinge war Riedenbergs Interimscoach Stefan Dorn nach dem Sieg in Maßbach. "Nach der unglücklichen Punkteteilung am Samstag hat die Mannschaft mit einer starken läuferischen Leistung geglänzt und sich die drei Punkte verdient." In Führung gingen die Grün-Weißen, als Kevin Lormehs FC-Goalie Michael Schmitt mit seinem Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance ließ. Fünf Minuten später wurde auch der nächste Tempogegenstoß erfolgreich abgeschlossen. Nach einem Foul von Paul Konopka verkürzte Leon Kilian per Strafstoß, doch ein zweites Mal ließ sich SV-Keeper Florian Dorn nicht bezwingen.

TSV-DJK Wülfershausen - FC Thulba 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Dimitrios Glykos (81.), 1:1 Patrik Warmuth (83., Foulelfmeter), 1:2 Fabian Diemer (90.).

"Thulba war ein starker Gegner. Mit einem Punkt wären wir zufrieden gewesen", sagte TSV DJK-Sprecher Gerold Büttner nach einem spannenden Spiel mit einer turbulenten Schlussphase und einem Last-Minute-Tor für den Bezirksliga-Absteiger. Thulba diktierte in der ersten Halbzeit das Geschehen. "Die Gäste haben den Ball gut laufen lassen, gefällig gespielt, waren schneller als wir und optisch überlegen. Sie sind aber zu keiner großen Chance gekommen", analysierte Büttner. Im Gegenteil: "Die klarste Möglichkeit besaßen wir durch Björn Will, der aus sechs Metern drüber schoss." Nach Wiederbeginn sah Büttner eine ausgeglichene Partie. Zunächst ohne Torjubel, bis es richtig losging. "Es wurde hektischer und ein bisschen geschubst, aber nicht unfair." Dimitrios Glykos läutete mit dem 1:0 die packende Schlussphase ein. Patrik Warmuth glich per Elfer aus, ehe Thulba Druck machte. In der letzten Minute traf Fabian Diemer ins Tor und den Hausherrn mitten ins Herz.

Außerdem spielten

SG Urspringen/Sondheim - TSV Aubstadt II 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Moritz Gündling (6.), 1:1 Nico Wohlmacher (53.), 1:2 Moritz Gündling (83.), 1:3 Philipp Kleinhenz (90.).