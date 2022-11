SV Vatan Spor Aschaffenburg - FC Fuchsstadt 6:1 (1:1). Tore: 1:0 Antonio Tyrokomos (28.), 1:1 Christoph Schmidt (33., Foulelfmeter), 2:1 Engin Arslan (47.), 3:1 Ege Noyan (50.), 4:1 Antonio Tyrokomos (58.), 5:1, 6:1 Engin Arslan (66., 90.). Gelb-Rot: Christoph Schmidt (92., Fuchsstadt, auf der Bank).

"Wir treffen auf einen etwas launischen Gegner", meinte FC-Coach Martin Halbig im Vorfeld. Am Samstagnachmittag präsentierten sich die Schützlinge von Coach Cenk Güvenc hochmotiviert, nahmen beeindruckend Revanche für die 0:4-Hinspielniederlage und fügten dem bisherigen Spitzenreiter die zweite Saisonniederlage zu. Auf dem Kunstrasenplatz am "Schönbusch" war der Bayernliga-Absteiger sofort im Spiel und drückte die Kohlenbergler in deren Hälfte zurück. Nachdem FC-Keeper Tayrell Krupp in der Anfangsphase einen Schuss von Hendrik Ehmann noch bravourös zur Ecke gelenkt hatte (12.), musste er sich doch geschlagen geben, als Antonio Tyrokomos das Leder nach einer Ecke volley in den Winkel setzte. Dem zügigen Ausgleich ging ein Foul von SV-Goalie Tobias Aulbach an Dominik Halbig voraus, Aulbach zog gegen Christoph Schmidt den Kürzeren und verließ danach verletzt den Platz. In der Schlussphase der ersten Halbzeit standen die Gäste kurz vor der Führung, als Christoph Schmidt während einer Zeitstrafe für Sinan Kaplan verzog. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die "Füchse" noch nicht richtig Aufstellung genommen, da gerieten sie ins Hintertreffen, als Engin Arslan nach einem Freistoß von Furkan Sandikci einnetzte. Die bedröppelten Gäste hatten sich noch gar nicht am Ausgleich versucht, da erhöhte Ege Noyan mit einem feinen Seitfallzieher. "Wir haben uns danach zwar aufgebäumt" (Halbig), doch die individuell starken Gastgeber, die Akteure mit Regionalliga-Erfahrung aufboten, schlugen nach schnellen Kombinationen noch zweimal zu. "Da war das Spiel gelaufen", so der FC-Coach. Den Schlusspunkt setzte der dreifache Torschütze Arslan nach einem Solo. "So etwas kann passieren", bilanzierte Halbig.

Fuchsstadt: Kruppa - Neder (65. D. Schmidt), S. Bartel, Emmer, Seit (81. E. Schmitt) - Frank (73. Wiesler), Pfeuffer, S. Schmidt, Pragmann (65. Mjalov)- Ch. Schmidt (65. Raab), Halbig.