FC 06 Bad Kissingen - SV Rapid Ebelsbach 6:1 (4:0). Tore: 1:0 Jakob Fischer (2.), 2.0, 3:0, 4:0 Jan Krettek (16., 35., 45., Foulelfmeter), 5:0 Vincent Kiesel (49.), 6:0 Julius Albert (78.), 6:1 Oliver Wacker (90.).

"Vor dem Match hatte ich mein Aufgebot auf ein geduldiges Spielen eingestellt, denn zum einen hatte ich einen stark defensiv agierenden Gegner erwartet, zum anderen mussten wir vom großen A-Platz auf den kleineren B-Platz ausweichen", informierte FC-Coach Tim Herterich. Doch dessen Befürchtungen waren bereits nach dem ersten Angriff passe, denn nach einer Ballstafette landete die Kugel auf dem Fuß von Jakob Fischer, der sie eiskalt in die Maschen drosch. Der Tabellenletzte schaltete sofort über seine normalerweise torgefährlichen Luka Hornung und Sascha Brix auf Offensive um, woraus sich aber Freiräume und in Folge Torgelegenheiten für die 06-er ergaben. Nach einer Viertelstunde erhöhte der umtriebige Jan Krettek mit einem Kopfball nach Flanke von Jonas Schmitt den Vorsprung. Krettek sorgte nach einer halben Stunde für die frühe Vorentscheidung, als er nach einem Steckpass das Leder über den herausstürzenden Keeper Peter Trautner hob. Der Torhunger der Einheimischen und vor allem der von Krettek war immer noch nicht gestillt. Mit einem Foulelfmeter, zuvor war der überhaupt nicht zu bändigende Fischer von den Beinen geholt worden, feierte er einen lupenreinen Hattrick. Fischer stand auch gleich nach dem Seitenwechsel im Blickpunkt und holte sich seinen dritten Scorerpunkt ab, als er Vincent Kiesel maßgerecht auflegte. Herterich nahm nun diverse Auswechslungen vor. Unter anderem lief Julius Albert für Krettek auf und war vier Minuten später zur Stelle, dabei profitierte er von der Vorarbeit des fleißgen Cedric Bäßler. Der Last-minute-Gegentreffer hatte da nur noch statistischen Wert, "unser Auftritt stellt mich sehr zufrieden", bilanzierte Herterich, "wenn es überhaupt etwas zu bemängeln gibt, war es die Tatsache, dass wir noch weitere Top-Chancen nicht verwertet haben".

Bad Kissingen: Hofmann- J. Hüfner, Heilmann (78. Popa), Bayer - J. Schmitt, Kiesel, Bäßler, Füller (68. Eschenbacher), L. Hüfner (57. Brakk) - Krettek (74. Albert), Fischer (51. Ruja).

TSV Münnerstadt - TSV Unterpleichfeld 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Niklas Sperlich (5.), 1:1, 1:2 Lukas Huscher (31., 34.), 1:3, 1:4 Leon Vollmuth (67., 80.).

Die Gastgeber spielten gegen den Landesligaabsteiger ordentlich auf, aber nur eine halbe Stunde lang. In der Anfangsphase knüpften die Mikolaj-Schützlinge an die starke zweite Halbzeit in Altbessingen an, nach Flanke des dann früh verletzten Niklas Markart durfte Niklas Sperlich am zweiten Pfosten unbedrängt einnicken. Die Gäste kamen aus heiterem Himmel zum Ausgleich. Dabei profitierte der Vorlagengeber Jan Rabe bei seinem Steckpass von einem Ausrutscher eines heimischen Verteidigers, der torgefährliche Lukas Huscher ließ dann Keeper Patrick Balling keine Abwehrchance. Drei Minuten später das gleiche Spiel, Rabe riss mit einem Steilpass die gegnerische Deckung auf, Huscher war wieder zur Stelle. Ab diesem Zeitpunkt riss der Spielfaden bei der Lauertal-Elf. Der Gast kontrollierte das Geschehen und gewann im Zweifelsfall auch den Zweikampf. Als die Krautdörfler den Vorsprung nach einer Stunde ausbauten, der eingewechselte Leon Vollmuth verlängerte einen Freistoß von Nikos Bude ins kurze Eck, gingen bei einigen heimischen Akteuren die Köpfe schon runter. Den Schlusspunkt für die Gäste aus Unterpleichfeld setzte dann erneut Leon Vollmuth zum 1:4. "Schade, dass wir mit einem Sieg nicht den Gegner in der Tabelle überholt haben", meinte Simon Snaschel später, "aber dieser hat sich die drei Punkte verdient".

Münnerstadt: Balling - Lu. Katzenberger, Köhler, Weber, N. Markert - Sperlich (66. Schubert), Kröckel (46. Quinones), L. Schmittzeh, Markart (30. Radi)- Snaschel, J. Schmittzeh (46. Müller).