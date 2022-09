TSV Mönchröden - FC Fuchsstadt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Christoph Schmidt (7.), 1:1 Tim Holzheid (56.). Gelb-rot: Philipp Pfeuffer (72., Fuchsstadt).

Dass seine Schützlinge auch das zwölfte Saisonspiel ungeschlagen überstanden haben, dürfte Vereinsrekord sein. Die "Füchse" durften auf der Heimfahrt noch die alleinige Tabellenführung begießen, weil sich die Mitkonkurrenten aus Coburg und Karlburg überraschende Niederlagen leisteten.

In Oberfranken gelang dem Spitzenreiter ein Auftakt nach Maß. Nach einem auf der rechten Außenbahn gestarteten Lauf setzte Christoph Schmidt das Leder, noch von einem Verteidigerbein leicht abgefälscht, ins lange Eck.

Dominanz verlorengegangen

Die Dominanz der Gäste hielt bis zur 20. Minute an, ging dann aber verloren, "weil wir uns zu sehr auf der Führung ausgeruht und den Gegner, der angesichts des Rückstands kommen musste, zu wenig oder zu spät beim Spielaufbau attackiert haben", so Martin Halbig. Dies führte zu Torgelegenheiten für die TSVler. "Dabei hat Torhüter Andreas Kohlhepp einige Male einen Gegentreffer verhindert".

Nach der Pause ging der Spitzenreiter im Mittelfeld aggressiver zu Werke, musste aber den Gegentreffer hinnehmen, als nach einem Eckball die Kugel vom ersten auf den zweiten Pfosten verlängert und dort von Tim Holzheid über die Torlinie bugsiert wurde. "Ich habe dann die eher defensivere Taktik gewählt", informierte der FC-Trainer. Er, habe Markus Mjalov vom Rasen genommen und dafür den defensiver ausgerichteten Elias Schmitt gebracht.

Die Begegnung wogte nun hin und her. Dabei haderten die Mönchsrödener mit zwei Alu-Treffern. Nach der Ampelkarte für Philipp Pfeuffer sah es für den FC Fuchsstadt nicht gut aus. "Aber ausgerechnet in Unterzahl haben wir vielversprechende Möglichkeiten kreiert", sagte Halbig. "Doch weder Dominik Halbig noch Yanik Pragmann hatten das notwendige Zielwasser getrunken."

Letztendlich waren die Kontrahenten mit der Punkteteilung zufrieden, "weil jeder auch hätte verlieren können". Die Erfolgsserie wollen die Kohlenbergler am nächsten Wochenende fortsetzen, am Sonnabend daheim gegen Lengfeld, am folgenden Montag in Lichtenfels.

Fuchsstadt: Kohlhepp - Neder, S. Bartel, S. Schmidt, Emmer - Halbig (91. Raab), Pfeuffer, D. Schmidt, Mjalov (60. Schmitt)- Pragmann (83. Petrunin), Ch. Schmidt.