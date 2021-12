Im Rahmen der "Aktion Ehrenamt" war Thomas Sturm einer jener Auserwählten, die den DFB-/BFV-Ehrenamtspreis verliehen bekamen. "Vorgeschlagen wurde ich vom TSV Oerlenbach und habe mich darüber echt gefreut. Ich bin nämlich nicht so der Freund von solchen Ehrungen. Es hat mal jemand gesagt, dass man mit zunehmender Zahl an Ehrungen merkt, wie alt man wird", sagt Thomas Sturm mit einem Schmunzeln.

Von 2014 bis zur Auflösung im vergangenen Jahr, war der in Bad Kissingen lebende Sturm der Vorsitzende der im Jahr 2005 gegründeten Juniorenfördergemeinschaft (JFG) Oberes Werntal. Weil die vom Verband gestellten Anforderungen an eine Juniorenfördergemeinschaft aufgrund der demografischen Entwicklung nicht mehr umsetzbar waren, war der Rückzug der JFG nicht zu verhindern. Seitdem werden in der Großgemeinde Oerlenbach wieder Spielgemeinschaften im Jugendfußball gebildet.

"Als die Urkunde im Briefkasten lag, habe ich das erst so richtig realisiert. Ich habe das Schreiben gleich mal in meinem Whatsapp-Status gepostet und war überwältigt von den vielen positiven Rückmeldungen", sagt Sturm, der aber auch betont, "dass ich nur ein Teil des Projekts Jugendfußball in der Großgemeinde war und den Ehrenamtspreis stellvertretend für alle Mitstreiter der vergangenen Jahre entgegen nehme. Vom Ehrenamt nimmt Thomas Sturm aktuell eine Auszeit - zum Wohle der eigenen Familie " Ich habe mich in der Vergangenheit um die Kinder anderer Eltern gekümmert, jetzt ist mein Kind an der Reihe. Aber vielleicht gibt es in der Zukunft ja wieder ein paar interessante Projekte..."