Ein überragender Start des FC Fuchsstadt

TSV Rottendorf - FC Fuchsstadt 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Dominik Halbig (8.), 0:2 Yanik Pragmann (20.), 0:3 Christoph Schmidt (53.), 0:4 Philipp Pfeuffer (65., Foulelfmeter).

Dass seine Jungs bereits am Dienstag (18.30 Uhr) wieder um Punkte spielen müssen, passt Martin Halbig eigentlich nicht angesichts einer doch sehr kurzen Regenerationsphase. Aber vielleicht wird der FC Fuchsstadt durch den Spielplan auch etwas zu seinem Glück gezwungen, denn nach dem unerwartet deutlichen Erfolg zum Saisonauftakt in Rottendorf dürfte der Kohlenberg gut besucht sein, wenn der Bayernliga-Absteiger vom SV Vatan Spor Aschaffenburg seine Aufwartung macht. Die Elf vom Untermain versemmelte übrigens ihren Punktspielstart angesichts der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Lichtenfels.

Von einem Luxusproblem hatte Halbig im Vorfeld gesprochen angesichts der unerwartet großen personellen Alternativen, und tatsächlich saßen sage und schreibe zehn Akteure auf der FC-Ersatzbank, die früh das erste Mal mit den Kollegen auf dem Platz jubeln durften, als Dominik Halbig per Flachschuss traf. Noch beruhigender gestaltete sich das Spiel, als Yanik Pragmann nachlegte. "Die erste halbe Stunde war richtig gut, dann hatten wir einen kleinen Durchhänger", wusste Martin Halbig, der krankheitsbedingt kurzfristig passen musste, an der Linie von Tobias Bold und Tobias Stöth vertreten wurde und das Spiel zumindest per Livestream verfolgte.

Nachdem FC-Keeper Tayrell Kruppa den Anschlusstreffer vereitelt hatte, legten die Gäste entscheidend nach: Eine Halbig-Hereingabe verwertete Christoph Schmidt, ehe Philipp Pfeuffer zum Endstand traf mit seinem verwandelten Strafstoß nach Foul am eingewechselten Dennis Schmidt. "Im ersten Spiel weiß man ja nie, wo genau man steht. Aber wir haben nur sehr wenig zugelassen, den Gegner zu Fehlern gezwungen und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht", freute sich Halbig, dessen Team nach Spieltag eins doch tatsächlich als Tabellenführer grüßt.

Fuchsstadt: Kruppa - Seit (86. P. Bold), S. Bartel, Emmer, Helfrich (72. Neder) - Frank, Pfeuffer, Mjalov (59. D. Schmidt), Pragmann - Halbig (77. Raab), C. Schmidt (84. Petrunin).