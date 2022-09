FC Fuchsstadt - TuS Röllbach 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Christoph Schmidt (87.), 1:1 Niklas Scherg (90.).

Nur mal so zur Erinnerung: In dieser Saison steigen drei Mannschaften direkt ab, drei müssen in die Relegation. Mindestens zehn Teams werden sich also sehr lange um die Plätze am rettenden Ufer balgen. Wohl dem, der von oben auf das Hauen und Stechen im Abstiegskampf schauen kann. Längere Schwächephasen können sich da fatal auswirken.

Der FC Fuchsstadt trumpft beileibe nicht jedes Wochenende auf, aber die Kohlenberg-Elf punktet halt verlässlich und bleibt auch nach dem Duell mit dem Vizemeister der Vorsaison ungeschlagen. Sogar Tabellenführer ist die Halbig-Elf, denn mit dem Remis gegen Röllbach zog man an den spielfreien und jetzt punktgleichen Coburgern vorbei. Die Freude darüber stand nach dem Schlusspfiff des guten Unparteiischen Jan Hoffmann freilich in keinem einzigen Gesicht geschrieben. Zu sehr nervte der späte Ausgleich, erzielt von Niklas Scherg. "Das müssen wir kompromissloser verteidigen", wusste FC-Coach Martin Halbig, ohne sich allerdings groß zu grämen ob der liegen gelassenen zwei Punkte. In der Vorsaison hatte sein Team gegen die spielstarke Elf von Simon Goldhammer schließlich zweimal verloren, ohne einen einzigen Treffer erzielt zu haben.

Der Kapitän muss passen

Verzichten mussten die FCler diesmal auf ihren Kapitän, denn der angeschlagene Philipp Pfeuffer signalisierte kurz vor dem Anpfiff, dass es nicht gehen würde. Also musste der ebenfalls nicht fitte Marcel Frank auf der Sechser-Position ran. Personell sind die Fuchsstädter nach wie vor gut aufgestellt, die Probleme lagen diesmal woanders. "Die ersten 20 Minuten waren zäh. Wir haben zwar wenig zugelassen, mussten aber vor allem bei den weiten Einwürfen der Röllbacher aufpassen", wusste Halbig, dessen Jungs in Halbzeit eins ebenfalls kaum zu gefährlichen Abschlüssen kamen.

Yanik Pragmann erlief sich einen zu kurzen Rückpass, scheiterte an TuS-Keeper Maximilian Sponer. Dominik Halbig verpasste erst den Abschluss nach einem weiten Abschlag von Tayrell Kruppa, um kurz vor dem Wechsel mit einem Freistoß den Gästeschlussmann zu prüfen. Auf der anderen Seite verfehlte Röllbachs zentrale Spitze Alexander Grimm nur knapp ein Zuspiel von Niklas Scherg, der kurz darauf Kruppa zum Abtauchen zwang.

Umso flotter geriet der Start in Halbzeit zwei vor den 350 Fans mit drei vorzüglichen FC-Chancen. Gleich zweimal verlor Dominik Halbig aussichtsreich das Duell mit Sponer, um nach dem Diagonalpass von Dennis Schmidt mit dem ersten Kontakt Chris Schmidt zu bedienen, der das Leder ebenfalls volley knapp übers Tor beförderte. Aber auch Röllbach blieb im Spiel mit der Doppelchance für Grimm und Scherg. Ein zu hoch angesetzter Kopfball von FC-Abwehrchef Sebastian Bartel leitete die turbulente Schlussphase ein.

Den Fuchsstadter Führungstreffer initiierte Steffen Schmidt mit einem blitzgescheiten Pass in die Tiefe auf seinen Bruder, ehe die Spessart-Elf ihre Schlussoffensive mit dem Ausgleich krönte und sich anschließend noch eine Zeitstrafe einhandelte, die Partie damit in Unterzahl beendete. "Wir hatten einige gute Konterchancen, bei denen der letzte Ball nicht ankam. Und in der Spitze hat bei uns die letzte Spritzigkeit gefehlt", bilanzierte Halbig. Sein bereits zehntes Saisonspiel bestreitet der FCF am Sonntag (15 Uhr) beim TuS Frammersbach.

Fuchsstadt: Kruppa - Neder, Emmer, Bartel, Seit - Frank, S. Schmidt, Halbig, D. Schmidt (85. Wiesler), Pragmann (89. Raab) - C. Schmidt