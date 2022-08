SV Aura - SC Diebach 2:0 (0:0). Tore: 1:0 David Böhm (54.), 2:0 Dominik Graser (57.).

Zweites Spiel und zweiter Sieg für den SV Aura, allerdings bekommt der Titelkandidat nichts geschenkt. Auch nicht vom SC Diebach, der die erste Druckphase der Auraer gut überstand und sich erste offensive Akzente zutraute in diesem umkämpften Spiel. Mehr los in beiden Strafräumen war nach dem Wechsel. Binnen weniger Minuten kamen die SVler zu den entscheidenden Treffern. Nach einem langen Ball aus der Innenverteidigung und der Flanke von Patrick Falkenstein traf Spielertrainer David Böhm per Flugkopfball, ebenfalls per Kopf erfolgreich war Dominik Graser nach einer Freistoßflanke von Böhm auf den langen Pfosten. "Endlich haben wir wieder einmal zu Null gespielt. Unser Keeper Nico Kaiser hat ein paar mal richtig gut gehalten bei den gefährlichen Abschlüssen von Marcus Hein", berichtete David Böhm. Hein war es auch, der kurz vor der Auraer Führung einen Freistoßball an die Latte gesetzt und damit womöglich eine Überraschung der Frankonen verpasst hatte. "In der zweiten Halbzeit haben wir endlich das Gesicht gezeigt, was wir von uns selbst erwarten", ergänzte SV-Abteilungsleiter Daniel Sauer.

TSV Oberthulba - FC Bad Brückenau 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Markus Kaufmann (7.), 1:1 Eugen Ortmann (22.), 2:1 Markus Kaufmann (81.).

Einen Start nach Maß erwischte der TSV Oberthulba mit dem frühen Führungstreffer von Markus Kaufmann, der die FC-Verteidigung bei seinem präzisen Abschluss doch arg alt aussehen ließ. Nicht viel später zielte TSVler Sebastian Weidner eine Spur zu hoch, ehe die Sinnstädter überraschend zurückschlugen. Und zwar in Person von Eugen Ortmann, der nach einer gut getimten Flanke keine Probleme hatte, um Keeper Michael Röder das Nachsehen zu geben. Erneut Ortmann hätte die Gäste sogar in Führung bringen können, ehe eine Trinkpause das Geschehen beruhigte. Was freilich nicht für die Elf von Thomas Strauch galt, für die das Remis endgültig etwas schmeichelhaft war, als FCler Lorenz Schäfer seinen Hochkaräter liegen ließ, während bei den Oberthulbaern vor allem offensiv reichlich Luft nach oben blieb. Dabei blieb es auch nach dem Wechsel, weil wieder TSV-Keeper Röder gefordert war und einen FC-Schuss an den Pfosten lenkte. Aber das Spiel endete, wie es begonnen hatte: Mit einem Treffer von Markus Kaufmann, diesmal nach einem Zuspiel von Michael Römmelt. Der erste Heimsieg dieser Runde war damit perfekt, die FCler bleiben nach zwei Unentschieden zuvor sieglos.

SV Machtilshausen - FC Sandberg 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Simon Enders (9.), 0:2 Jonas Rottenberger (26.), 1:2 Christian Simon (90.), 1:3 Kilian Bühner (90+3.). Rot: Janik Holzheimer (86., Sandberg).

"Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hätten wir ein Unentschieden eigentlich verdient gehabt", fand SV-Pressesprecher Klemens Schmitt, der freilich auch einen deutlichen Kritikpunkt ansprechen musste: "Vor dem Wechsel war von uns offensiv nichts zu sehen, da waren wir gar nicht richtig auf dem Platz." Verdient daher die 2:0-Führung der Rhöner. Früh hatte Simon Enders getroffen nach einer missglückten Kopfballabwehr von Philipp Saum, dann erhöhte Jonas Rottenberger mit einem fulminanten 30-Meterschuss in den Winkel, dem Keeper Fabian Hollmeyer nur staunend hinterher blicken konnte. Mit Wiederanpfiff wurde das Spiel härter, aber auch spannender. Erst sah Sandbergs Janik Holzheimer den roten Karten nach einem Foul an Christian Simon, dessen Schuss in dieser Szene sogar den Weg ins Tor fand - aber regeltechnisch korrekt fand der Treffer keine Anerkennung. Kurz darauf traf Simon doch im Anschluss an einen Konter. Während Artur Sibert zweimal an FC-Keeper Marc Beck scheiterte, beendete Kilian Bühner Sandbergs finales Zittern.

SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Waldberg/Stangenroth 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Maximilian Schmitt (19.), 2:0 Julian Enders (29.), 3:0, 4:0 Jakob Leitsch (54., 62.).

Gegen bis dato verlustpunktfreie Waldberger und Stangenrother bot der Aufsteiger eine erstaunlich abgeklärte Vorstellung. Zur Belohnung für eine starke Leistung bleibt die Elf von Christian Zirkelbach ungeschlagen und sogar ohne Gegentor. Nach dem Pfostenschuss von Moritz Leitsch und dem verzogenen Nachschuss von Florian Friebel sorgte Maximilian Schmitt für die verdiente Führung, ehe Florian Friebel im Gästekeeper Jonas Voll seinen Meister fand. Mit neuer Energie nach der Trinkpause war es schließlich Julian Enders, der nach dem Sololauf von Jakob Leitsch auf 2:0 stellte. Die Vorentscheidung noch vor der Pause verpassten Florian Friebel nach dem Zuspiel von Rene Lormehs und Jakob Leitsch, der erstklassig von Friebel in Szene gesetzt worden war. Ein Comeback der mit nur zwei Ersatzspielern angereisten Gäste sollte es in Halbzeit zwei nicht mehr geben, zu stark und zu torhungrig präsentierten sich die Oberleichtersbacher und Modloser. Nach starker Vorarbeit von Simon Zeier und Simon Wittmann erhöhte Jakob Leitsch auf 3:0, um nach dem Wittmann-Traumpass auch den letzten Treffer der Partie zu erzielen.

DJK Schondra - SG Reiterswiesen/Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Ehrenberg (3., Foulelfmeter), 1:1 Manuel Hägerich (63.).

Man merkte der DJK Schondra an, dass sich die personelle Lage etwas entspannt hatte. Tim Weimann saß nach längerer Verletzungspause erstmals auf der Bank und bekam einige Spielminuten. Sturmpartner Yanik Berberich wird wahrscheinlich die komplette Vorrunde ausfallen. Gleich in der 3. Minute ging Abwehrspieler Felix Karges in einen Zweikampf Schulter an Schulter. Nachdem sein Gegenspieler zu Fall kam, entschied Schiedsrichterin Manuela Karg (Bastheim) auf Strafstoß, den Tobias Ehrenberg sicher verwandelte. Sonst passierte in der ersten Hälfte reichlich wenig in beiden Strafräumen. Nach dem Wechsel dominierte die DJK Schondra und kam folgerichtig zu Tormöglichkeiten. Ein Schuss von Lukas Morshäuser verfehlte ebenso das Ziel wie ein Kopfball von Sebastian Fischer. Den hochverdienten Ausgleich erzielte Mario Hägerich, als er flach einschoss. Die SG Reiterswiesen rettete danach ihren Punktgewinn über die Zeit.spion

SG Unsleben/Wollbach - TSV Rothhausen/Thundorf 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Christian Froh (15.), 2:0 Jonas Schirber (17.).

Weiter ohne Tore und Punkte bleibt der TSV Rothhausen/Thundorf in der Kreisklasse Rhön 2. Die SG Unsleben/Wollbach hat dagegen den perfekten Saisonstart hingelegt und auch ihr drittes Saisonspiel gewonnen. "Unser Sieg war absolut verdient und zu keinem Zeitpunkt gefährdet", sagte SG-Trainer Stefan Kraus. Ganz zufrieden war er aber nicht, "wir hatten einige gute Chancen und hätten noch höher gewinnen müssen." Gegen den Aufsteiger aus dem Landkreis Bad Kissingen stellten die Gastgeber die Weichen früh auf Sieg. Nach einem weiten Einwurf köpfte Christian Froh zum 1:0 ein (15.), Jonas Schirber baute zwei Minuten später nach einem Fehlpass des Gäste-Torhüters die Führung aus. Rothhausen/Thundorf fehlten in der Folge die spielerischen Mittel und Unsleben/Wollbach machte bei sommerlichen Temperaturen nicht mehr, als unbedingt nötig.rus