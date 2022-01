Nägel mit Köpfen auf der Trainerposition hat der FC Thulba gemacht mit der Verpflichtung des Diebachers Dominic Hugo für die kommende Saison. Der aktuelle Trainer der Frankonen, Oliver Mützel, wechselt zu seinem Heimatverein DJK Wülfershausen, allerdings als Spieler. Coach des Schweinfurter Kreisligisten bleibt Fabian Benkert.

Dominic Hugo war viele Jahre im Nachwuchsleistungszentrum des FC 05 Schweinfurt und dort zuletzt Jugendtrainer des U17-Landesligateams. "Dominic wird unsere jungen Spieler fordern und fördern. Somit ist er ideal für den Weg, den wir in Thulba gehen wollen", sagt Thulbas sportlicher Leiter, Christoph Adrio. Außerdem verstärkt sich der Bezirksligist in diesem Winter mit zwei Spielern: Dimitrios Glykos kommt vom Landesligisten FC Fuchsstadt, kam in der Hinrunde aber überwiegend in dessen zweiter Mannschaft zum Einsatz. "Ich werde alles reinwerfen, um mit meiner neuen Mannschaft den direkten Klassenerhalt zu schaffen", so Glykos. Ähnlich äußert sich Fabian Meindl, Neuzugang vom SV Ramsthal: "Ich freue mich auf die Herausforderung Bezirksliga und auf die weitere Zeit in Thulba."

Konstanz auf der Trainerposition herrscht bei zwei anderen Vereinen für die kommende Saison: Beim Kreisligisten FC Untererthal bleiben sowohl Michael Hammer und Sebastian Heinlein für die Erste Mannschaft, als auch Stefan "Max" Gerlach für die Reserve in der sportlichen Verantwortung. "Wir sind extrem glücklich, dass alle drei Trainer weiter machen. Diese überragende Konstellation kann man sich aktuell als Verein nur wünschen", sagt der stellvertretende Vorsitzende Sven Röthlein. Die Vorbereitung auf die Rückrunde soll laut Hammer am 22./23. Januar starten. Testspiele sind geplant gegen den FV Gemünden/Seifriedsburg, DJK Altbessingen, TSV Wollbach, DJK Schondra und SC Diebach.

Einen gemeinsamen Weg in Sachen Fußball gehen auch der SV Machtilshausen und Stefan Pohl, der seit Sommer 2020 den A-Klassisten unter seinen Fittichen hat. "Der SVM freut sich, mit Stefan Pohl einen sehr kompetenten und bei der Mannschaft äußerst beliebten Trainer über die laufende Saison hinaus weiterhin in seinen Reihen zu haben. Wir sind guter Dinge, die sehr erfolgreiche und voller Respekt geprägte Zusammenarbeit weiterführen zu können", sagt SVM-Pressesprecher Klemens Schmitt.js