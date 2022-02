Der FC Fuchsstadt wollte, die Schmidt-Brüder wollten, und dennoch hatte sich der Wechsel vom SV Euerbach/Kützberg auf den Kohlenberg etwas hingezogen. Im Raum stand nämlich eine mögliche Ablöse respektive die Frage nach deren Höhe. "Dass die 'Schmidtlich' zu uns wechseln, war seit ein paar Tagen beschlossene Sache. Aber wir wollten nicht an die Öffentlichkeit gehen, ehe die Pass-Modalitäten geklärt waren", sagt Martin Halbig, der jetzt Vollzug meldete und die Verhandlungen mit dem abgebenden Verein als sehr harmonisch schildert: "Das ist alles ganz fair über die Bühne gegangen mit Martin Keidel und Stefan Brunner, den ich persönlich gut kenne." Damit spielen die drei Schmidt-Brüder erstmals in einer Mannschaft, nachdem Dennis Schmidt bereits beim FC Fuchsstadt unter Vertrag steht.

Ebenfalls vom SV Euerbach/Kützberg, der sich bekanntlich aus der Landesliga zurückgezogen hat (wir berichteten), kommt Patrick Helfrich, den Halbig wie auch die 27-jährigen Brüder aus Hammelburg bereits beim FC 05 Schweinfurt II trainiert hatte. "Ich hatte Patrick angesprochen, ob er sich einen Wechsel zu uns vorstellen könnte, zumal er aus Oberwerrn kommt, es also nicht weit nach Fuchsstadt hat. Wir sind glücklich, dass er sich ebenfalls für uns entschieden hat", so Halbig. "Das sind drei charakterlich gute Typen, die uns fußballerisch sofort weiterhelfen und unseren engen Kader entlasten."

Sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde der Landesliga Nordwest bestreitet der FC Fuchsstadt an diesem Samstag (14 Uhr) auf Kunstrasen im Sportzentrum Frammersbach gegen den FV Steinfeld/Hausen-Rohrbach. Spielertrainer des Würzburger Kreisligisten ist mit Szymon Dynia ein ehemaliger FC-Kicker. Verzichten müssen die Fuchsstädter, die auch in der kommenden Saison von Martin Halbig trainiert werden, auf Dominik Halbig (Meniskus-OP), Tobias Bartl laboriert immer noch an einem Kreuzbandriss. Ihr erstes Pflichtspiel bestreitet die Halbig-Elf am Samstag, 12. März, im Verbandspokal beim SV Memmelsdorf.