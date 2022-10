HSC Bad Neustadt - TV Erlangen-Bruck 29:28 (15:17).

Quasi auf den letzten Drücker besiegten die Rotmilane den Gast aus Mittelfranken, so stimmte wenigstens das Ergebnis. In spielerischer Hinsicht bewegten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. "Wobei ich geglaubt habe, dass wir da schon weiter sind", meinte HSC-Coach Frank Ihl, der sich mit der Defensivleistung seiner Schützlinge im ersten Durchgang nicht einverstanden zeigte. "Trotzdem kann ich meinem Kollegen nur zum Sieg gratulieren, denn der Erfolg war letztlich verdient, weil uns gerade in den letzten zehn Minuten zu viele technische Fehler unterlaufen sind", erklärte TV-Trainer Tobias Büttner.

In den Anfangsminuten erlebten die 216 Zuschauenden einen Schlagabtausch zwischen dem HSCler Daniel Kyvala und TVler Benjamin Beyer (8), die zunächst von ihren Gegenspielern nicht in den Griff gebracht wurden. Nach zehn Minuten suchten die Einheimischen ihr Glück in der Offensive vermehrt über ihren Kreisläufer Filip Susnjra, der eine bärenstarke Vorstellung ablieferte und dem TV-Innenblock schon aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit viele Rätsel aufgab. Als Susnjara sein Team mit 9:8 in Führung warf, nahm der Gäste-Trainer einen Torhüterwechsel vor, was sich zunächst bezahlt machte, denn nun trafen dessen Vorderleute viermal in Folge. Was wiederum Frank Ihl auf den Plan rief, der nach dem 9:12 eine Auszeit nahm und für den bis dahin blassen Keeper Ivica Simic Istvan Lengyel zwischen die Pfosten beorderte.

Die Bad Neustädter kämpften sich nach und nach zurück, gingen aber trotzdem mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine, wobei ihrem Trainer schwer im Magen lag, dass bis dahin Susnjara bereits zwei Zeitstrafen absitzen musste und eine Disqualifikation drohte.

Die Anfangsphase im zweiten Durchgang war von einer Dominanz der Rotmilane geprägt, die mit 18:17 in Führung gingen, diese aber wieder abgaben (26:27). Den Ausgleich erzielte dann Benedikt Kleinhenz Die Vorentscheidung fiel, als Vilim Leskovec bei einem Sprungwurf traf, der Gegner einen Konter unkonzentriert versemmelte und Wöhler im Gegenzug für das 29:27 sorgte. Den Vorsprung ließen sich die Gastgeber nicht mehr nehmen, der Anschlusstreffer des nunmehrigen Schlusslichtes fiel mit dem Abpfiff. "Wir müssen uns in allen Belangen steigern", lautete das Fazit des HSC-Übungsleiters. Am nächsten Wochenende empfangen seine Schützlinge in heimischer Halle den aktuellen Tabellenführer aus Rimpar.

Tore für den HSC: Filip Susnjara (11), Adrian Wöhler (6/4), Vilim Lekovec (4), Daniel Kyvala (3), Diogo Alves (3), Benedikt Kleinhenz (1), Toni Ilic (1).