Die Clique der Methusalems

Die wohl älteste Kart-Runde weit und breit trifft sich jeden Donnerstag im Bad Kissinger Sportpark. Mit einem Durchschnitts-Alter von sagenhaften 91 Jahren. Gespielt wird, auch das ist in fränkischen Gefilden außergewöhnlich, das Spiel '66'. Aus banalem Grund. "Nicht alle können Schafkopf, was ich selbst bevorzugen würde", sagt Hermann Matthes, der mit 84 Jahren quasi das Nesthäkchen und so eine Art spiritus rector der Clique ist. "Ich halte unsere Runde am Laufen, übernehme auch den Chauffeur-Dienst für zwei aus unserer Gruppe, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Aber vom Kopf her sind alle fit", betont Matthes.