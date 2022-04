FC Fuchsstadt - FC Lichtenfels 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Martin Hellmuth (14.), 0:2 Adrian Brehm (32.), 0:3 Andreas Mahr (44.). Rot: Tayrell Kruppa (72., Fuchsstadt). Gelb-Rot: Patrick Helfrich (83., Fuchsstadt). Bes. Vorkommnisse: Tayrell Kruppa (Fuchsstadt) pariert Foulelfmeter von Kevin Wige (20.), Niklas Weise (Lichtenfels) pariert Foulelfmeter von Dominik Halbig (65.).

So hatten sich die Fuchsstädter ihren ersten "Dreier" der Aufstiegsrunde nun nicht vorgestellt: Denn statt der erhofften drei Punkte gab es vor den 150 Fans lediglich drei Gegentore, allesamt vor dem Pausenpfiff. "Wir waren nicht schwach, aber uns hat diesmal die Effektivität gefehlt, die der Gegner hatte", bilanzierte Fuchsstadts Trainer Martin Halbig. Es war ein mehr als gebrauchter Karsamstag für die Kohlenberg-Elf, die in Person von Dominik Halbig einen Strafstoß verschoss und die Partie mit zwei Mann weniger beendete. Schmerzhaft vor allem die "Knallrote" für FC-Keeper Tayrell Kruppa nach einer angeblichen Beleidigung, die wohl nur der Schiedsrichter-Assistent gehört - und auf sich respektive das Unparteiischen-Gespann bezogen hatte. "Wenn ich jetzt über den Schiedsrichter schimpfe, bin ich ein schlechter Verlierer, aber gut war er wirklich nicht. Manche Situationen versteht kein Mensch", so Martin Halbig.

Dass Gelbe Karten in zweistelliger Zahl gezückt wurden, unterstreicht die physische Komponente dieses Spiels, aber auch die Probleme vom jungen Schiedsrichter Simon Dimmerling mit dieser Partie. Was nichts daran ändert, dass sich die Gastgeber mehr oder weniger selbst im Weg standen, bei den Gegentoren zu naiv verteidigten. Wie beim Führungstreffer der Oberfranken durch den Freistoßball von Martin Hellmuth von der Außenposition, als ein Lichtenfelser den Ball durch die Beine ließ, damit Fuchsstadts Abwehr komplett narrte. Mit seinem Heber über Kruppa hatte Adrian Brehm nach einem Zuspiel von Lukasz Jankowiak erhöht und Andreas Mahr nach der Freistoßflanke von Felix Lausch entscheidend nachgelegt. Einen vierten Einschlag verhinderte Tayrell Kruppa mit seinem parierten Strafstoß nach Foul am wuchtigen Jankowiak. Nach dem Wechsel sollte die Zahl der Verwarnungen zunehmen, die der Chancen abnehmen. Bemerkenswert zumindest der Latten-Freistoß von Lichtenfels Tobias Zollnhofer.

"Wir wussten, zu was die Fuchsstädter in ihrer Arena fähig sind, zumal gute Spieler in der Winterpause dazukamen. Aber wir haben als Team überzeugt, nachdem bei uns beide Trainer und auch der Co-Trainer nicht dabei sein konnten. Vor allem unsere schnellen Läufe in die Tiefe haben uns in die Abschluss-Positionen gebracht", freute sich Gäste-Betreuer Pascal Scholz

Was den Füchsen an diesem Nachmittag besonders fehlte, war die Konsequenz im Abschluss. Gelegenheiten für ein deutlich besseres Ergebnis waren ja vorhanden. In Halbzeit eins gab es die teils hochkarätigen Gelegenheiten für Luca Raab, Nico Neder und Christoph Schmidt, nach dem Wechsel durch Marcel Frank. Entweder war Gästekeeper Niklas Weise zur Stelle oder der Ball schlug lediglich im Fangzaun ein. "Die Niederlage wirft uns nicht um, aber die Rote Karte trifft uns hart", lautete das Resümee von Martin Halbig, dessen Elf am Mittwoch (18.15 Uhr) den FC Geesdorf empfängt.

Fuchsstadt: Kruppa - Schaub (72. Finke), Helfrich, Bartel, Franz (61. Halbig) - Pfeuffer, Raab (46. Frank), S. Schmidt, D. Schmidt (61. P. Bold), Neder - C. Schmidt.

