Nun ja, viel schlauer geworden ist man nicht nach diesem spielintensiven Oster-Wochenende in den B-Klassen. In der B-1 bekleckerte sich die SG Waldfenster/Lauter nicht mit Ruhm, gab sich aber auch keine Blöße beim 2:0-Erfolg in Garitz. Zum Showdown um den Titel kommt es am 15. Mai in der Begegnung gegen den FC Untererthal II.

In der B-Klasse 2 ist das Titelrennen jedenfalls spannender als zuvor nach dem überraschenden Punktverlust der SG Premich/Langenleiten bei der SG Oerlenbach/Ebenhausen II. Marcel Limpert hatte die Gäste früh und standesgemäß in Führung geschossen, danach war Hausherren-Keeper Denis Justus nicht mehr zu bezwingen. Kaum zu glauben, was die Gäste an Hochkarätern liegen gelassen hatten. Sehr zur Freude natürlich der Wollbacher Reservisten, die ihre knifflige Aufgabe bei der SG Euerdorf/Suilzthal II erfolgreich lösten durch das goldene Tor von Christian Rösser und durch den Nicht-Antritt der SG Unter-/Oberebersbach am Ostermontag zusätzliche Punkte am Grünen Tisch bekommen, damit nach Punkten zur SG Premich/Langenleiten aufschließen. Ebenfalls mit in der Verlosung bleiben die Auraer Reservisten, die aber am Samstag wichtige Punkte liegen ließen bei der 3:5-Niederlage bei der SG Unter-/Oberebersbach.

Die Spiele im Stenogramm

SV Römershag II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 1:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Jan Schmitt (24., 29./Elfmeter, 63.), 0:4 Jan Witzke (70.), 1:4 Robert Adam (72.), 1:5 Mario Häfner (73.).

SV Garitz II - SG Waldfenster/Lauter 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Jannick Hollmeyer (22.), 0:2 Stefan Eckert (76.).

SpVgg Detter-Weißenbach - SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II 2:3 (1:3). Tore: 1:0 Stephan Schreihanz (8., Eigentor), 1:1 David Waters (10.), 1:2 Fabian Dybowski (24.), 1:3 Tobias Krause (33.), 2:3 Marvin Hägerich (46.).

DJK Schlimpfhof - SG Diebach II/Windheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Felix Fella (35.), 0:2 Felix Fella (80.).

SG Oerlenbach II/Ebenhausen II - SG Premich/Langenleiten 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Marcel Limpert (5.), 1:1 Konstantin Schenk (68.).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - SV Aura II 5:3 (4:2). Tore: 1:0 Dominik Gensch (5.), 1:1 Levin Gessner (14.), 1:2 Rene" Falkenstein (16.), 2:2 Lukas Elbert (25., Elfmeter), 3:2 Lukas Elbert (26.), 4:2 Lukas Elbert (30.), 4:3 Rene Falkenstein (55.), 5:3 Dominik Gensch (61.).

SG Euerdorf/Sulzthal II - TSV Wollbach II 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Christian Rösser (38.).

TSVgg Hausen II - SG Waldberg II/Stangenroth II 2:1 (2:1). Tore: 0:1 Lukas Faber (12.), 1:1 Maximilian Kleiner (24.), 2:1 Sharmaake Badal Abaadir (30.).

SG Euerdorf I/Sulzthal II - SV Ramsthal II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Leif Lehmann (35.), 2:0 Fabian Wehner (61.), 2:1 Florian Hahn (85.), 3:1 Jonas Renninger (86.).

SG Bad Bocklet/Aschach II - TSVgg Hausen II 2:5 (2:3). Tore: 1:0 Patrick Kraus (9.), 1:1 Athanasios Papadopoulos (11.), 1:2 Marvin Kiesel (24.), 1:3 Maximilian Kleiner (27.), 2:3 Patrick Kraus (33.), 2:4, 2:5 Marvin Kiesel (55./Elfmeter, 89.).

SG Windheim I/Burglauer II/Reichenbach III - SG Bad Bocklet/Aschach II 6:2. Zu dieser Partie wurden keine Torschützen nicht gemeldet.

Die SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II ist zum Spiel gegen den TSV Wollbach II nicht angetreten.

SV Eichenhausen/Saal II - FC WMP Lauertal III 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Dirk Martin (31.), 0:2 Benedikt Friedel (53.).

SpVgg Sulzdorf II - SG Großwenkheim II/Münnerstadt III 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Adrian Kiesel (15.), 1:1 Aaron Lotspeich (60., Elfmeter), 2:1 Kevin Scheider (75.).

Der FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III ist zum Spiel gegen die SG Trappstadt II/ nicht angetreten.