Das ursprünglich für diesen Samstag (13. November 2021) angesetzte Toto-Pokal-Viertelfinale zwischen Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 und dem FC Würzburger Kickers aus der 3. Liga wird abgesetzt und neu terminiert. Verbands-Spielleiter Josef Janker hat damit dem ausdrücklichen Wunsch beider Klubs auf Verlegung zugestimmt - unter der Maßgabe, dass die Partie entweder am 3. oder 8. März 2022 im Sachs-Stadion ausgetragen wird. Dem von den Klubs zunächst präferierten Nachholtermin in der aufgrund von Länderspielen Drittliga-freien Zeit zwischen dem 21. und 29. März 2022 steht entgegen, dass in diesem Zeitraum die Halbfinal-Paarungen im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb ausgetragen werden sollen.

Die Begründung für den Antrag auf Verlegung liegt zum einen an der weiterhin unsicheren personellen Lage bei den Kickers, deren Drittliga-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig aufgrund von Corona-Fällen im Kader am Montag abgesetzt werden musste. Zudem führt der 1. FC Schweinfurt 05 aufgrund des großes Zuschauer-Interesses und den aktuell geltenden Corona-Regelungen ins Feld, dass der organisatorische Aufwand quasi nicht umsetzbar gewesen wäre. Alternativ hätte die Partie nur unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden können.

Mit dem FV Illertissen steht seit Dienstagabend der dritte Halbfinalist fest. Die Mannschaft von Trainer Marco Konrad setzte sich gegen den Ligarivalen SpVgg Bayreuth mit 2:1 durch. Bereits im Oktober lösten der TSV 1860 München (3:2 beim TSV Buchbach) und der TSV Aubstadt (3:1 gegen Türkgücü München) das Ticket für die Runde der letzten Vier.