TSV Eßleben - TSV Münnerstadt 1:5 (0:4). Tore: 0:1 Samuel Radi (16.), 0:2, 0:3 Sebastian Schubert (18., 23.), 0:4 Niklas Markart (29.), 0:5 Samuel Radi (66.), 1:5 Michael Schug (75., Foulelfmeter).

Im Hinspiel taten sich die Lauertaler beim knappen 1:0-Erfolg noch schwer, im Rückspiel nur in den ersten zehn Minuten. "Da waren die Eßlebener einfach aggressiver", berichtete Sportvorstand Günter Scheuring, "bei einem Freistoß der Heimelf an die Latte hatten wir Glück". Doch die Schützlinge von Goran Mikolaj, der auf einige erkrankte Akteure (Simon Snaschel, Janik Markart, Nikolas Weber) verzichten musste, bekamen dann immer besser Zugriff und gingen nach einer Kombination über mehrere Stationen durch den freigespielten Samuel Radi in Führung. Weil es so gut klappte, trugen sie auch den nächsten Angriff in dieser Machart vor. Nutznießer war letztendlich Sebastian Schubert, der dem heimischen Goalie Tobias Zundel das Nachsehen gab. Dieser war Ausgangpunkt der nächsten aufregenden Szene. Bei einem Eckball räumte er bei seiner Faustabwehr Jannik Schmittzeh und seinen mit hochgesprungenen Coach Julian Göbel ab, sodass der gut postierte Schubert nur noch ins leere Tor einnicken musste. Göbel verletzte sich dabei so sehr, dass er ausgewechselt werden musste, womit dem Aufsteiger ihr Spielgestalter fehlte. Der Schock bei den Einheimischen war noch nicht verdaut, als Niklas Markart mit einem Traumtor für die frühe Vorentscheidung sorgte. Die Münnerstädter schalteten frühzeitig auf Ergebnisverwaltung um, kontrollierten dabei jederzeit das Geschehen und schlugen nach einer Stunde durch ihren Torjäger Samuel Radi noch einmal zu. Dem Tabellenvorletzten gelang durch einen Strafstoß noch der Ehrentreffer.

Münnerstadt: Büttner - N. Markert, Köhler, L. Schmittzeh, Sperlich - Markart (78. Pöhl), Kröckel, Müller, Radi (70. Quinones)- J. Schmittzeh, Schubert (62. Back).

SG Heidenfeld/Hirschfeld - FC 06 Bad Kissingen 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Vincent Kiesel (28.), 0:2, 0:3 Julius Albert (55., 57.), 0:4 Jan Krettek (66.), 1:4 Michael Knaup (88.).

Auch die 06-er gaben sich in der Fremde keine Blöße. "Wir haben verdient gewonnen, der Sieg hätte aufgrund weiterer guter Möglichkeiten höher ausfallen können, ich bin sehr zufrieden", so FC 06-Trainer Tim Herterich. Die Daueroffensive gegen stark defensiv agierende Gastgeber zeitigte in der ersten halben Stunde noch keinen Erfolg, entweder verzogen Krettek & Co oder SG-Keeper Rony Schreiber war zur Stelle. Dieser war beim ersten Treffer des Tages machtlos, als Vincent Kiesel nach einem Pfostenschuss von Jan Krettek abstaubte. Noch einmal das Alu des SG-Tores ließ Luis Hüfner vor dem Seitenwechsel erzittern. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Herterich mit Julius Albert eine frische Offensivkraft, die binnen drei Minuten zweimal steil geschickt wurde und jeweils eiskalt verwertete. Da gingen bei den Hausherren schon die Köpfe runter, erst recht, als Schreiber einen Schuss von Luis Hüfner nach vorne abprallen ließen, genau vor die Füße von Krettek. Die Gäste wechselten sofort durch, schöpften ihr Auswechselpotenzial voll aus, ohne die Dominanz zu verlieren. Die Schendzielorz-Elf zeigte sich weiter bemüht und verdiente sich aufgrund ihres Kampfes den Ehrentreffer, "der mich insofern ärgert, weil ich einmal ohne Gegentreffer aus dem Spiel kommen wollte", so Herterich. Dessen Schützlinge werden am kommenden Wochenende auf jeden Fall stärker gefordert sein, wenn es gegen den Aufstiegsaspiranten aus Ettleben geht.

Bad Kissingen: Kokalari - Bayer (77. Morper), Heilmann, Popa, Füller - J. Schmitt, Kiesel (71. Ruja), Bäßler, L. Hüfner (71. Fella) - Krettek (71. Rödl), Fischer (46. Albert).

FC WMP Lauertal - SV Ramsthal 3:3 (2:0). Tore: 1:0 Moritz Keller (8.), 2:0 Stefan Denner (25.), 2:1 Sascha Ott (52.), 3:1 Daniel Schmitt (61.), 3:2, 3:3 Sascha Ott (71., 86.).

Die Begegnung auf dem Poppenläurer Hartplatz endete mit einem Remis, "wobei wir den Zwei-Tore-Vorsprung niemals hätten aus der Hand geben dürfen", meinte ein kopfschüttelnder FC-Spielertrainer Stefan Denner nach dem Abpfiff, während sein Kollege Bastian Knauer von einem "ziemlich glücklichen Punktgewinn" sprach. Am Kirchweihwochenende ergriffen die Gastgeber sofort die Initiative, dabei vergab Denner nach Hereingabe von Tim Potschka die frühe Führung (3.). Fünf Minuten später landete eine Flanke von Daniel Schmitt auf dem Fuß von Moritz Keller, der mit einem Schuss ins lange Eck von der Strafraumgrenze aus erfolgreich war. Die Weindörfler kamen überhaupt nicht ins Spiel und kassierten den zweiten Gegentreffer, als Sebastian Schüller unbedrängt flanken durfte und Denner mit dem Kopf einen Tick eher am Leder war als sein Gegenspieler Dieter Kloos. Aus der Kabine kamen die Gäste wie verwandelt. Nach Vorarbeit des eingewechselten Mariano Ozorio verhinderte FC-Keeper Michael Schmitt mit einem Fußreflex gegen den frei vor ihm aufgetauchten Enrico Ott den Einschlag, Doch fünf Minuten später war der Anschlusstreffer geschafft: Nach einer Freistoßflanke legte Enrico Ott das Leder in den Lauf seines Bruders Sascha. Kurz darauf verpasste Philipp Schmitt bei einem Schuss aus der Drehung den Ausgleich, als Müller das Spielgerät über die Latte lenkte. Als nach einer Stunde eine Freistoßflanke von Lukas Hochrein in den Sechzehner segelte, verpassten zunächst Freund und Feind den Ball, nur nicht Daniel Schmitt, der kurzentschlossen einnetzte. Die Partie schien entschieden, doch die stark ersatzgeschwächten SVler zeigten Moral und hofften wieder, als nach Einwurf des eingewechselten Florian Hahn Enrico Ott mit einem Kopfball auf Sascha Ott verlängerte. Die Partie entwickelte sich zu einem wilden Schlagabtausch, dabei verhinderte SV-Keeper Bastían Reusch das 4:2, als er einen Schlenzer von Leon Kilian aus dem Winkel zog (79.). Nach Ecke von Ozorio unterlief der heimischen Deckungsreihe ein Stellungsfehler, wovon Sascha Ott mit seinem Kopfball aus Nahdistanz profitierte. sbp

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SG Urspringen/Sondheim Rhön 3:2 (0:2). Tore: 0:1 David Heuring (8., Foulelfmeter), 0:2 Markus Herbert), 1:2 Yannic Franz (60.), 2:2, 3:2 Kai Halbig (72., 74.). Gelb-Rot: Johannes Lenhardt (87., Urspringen), Sebastian Dees (90.+4, Oerlenbach). Rot: Alexander Müller (Oerlenbach, 90.+5).

Während sich die SG Urspringen zuletzt mit konstant guten Leistungen ins Vorderfeld der Tabelle gekämpft hatte, ging der Trend des Aufsteigers in die entgegen gesetzte Richtung. Und exakt so gestaltete sich der erste Durchgang, in dem die Oerlenbacher und Ebenhäuser nur eine gute Möglichkeit besaßen, als Noah Pentenrieder frei vor Louis Kümmeth der Mut verließ. Als Meister der Effektivität erwiesen sich dagegen die Gäste, die nach Foul von Alexander Müller an Jannik Stäblein durch den verwandelten Strafstoß von David Heuring in Führung gingen und durch das Kopfballtor von Markus Herbert nachlegten. "Nach der Pause hat man unsere Mannschaft nicht wiedererkannt. Die haben regelrecht Gras gefressen nach einer lauten Kabinenansprache von Coach Frank Halbig", berichtete SG-Pressesprecher Roland Zimmermann. Jetzt wurde um jeden Zentimeter gekämpft, und die Belohnung folgte schnell mit dem Anschlusstreffer von Yannic Franz, als Kai Halbig von der Grundlinie passte und Sebastian Dees clever das Leder durch die Beine laufen ließ. Mit seinem Doppelpack binnen weniger Minuten krönte sich Kai Halbig schließlich zum Matchwinner mit seinen Treffern per Kopf und mit dem Fuß. Der Flankenball war jeweils von Noah Pentenrieder gekommen. Mit einer Zeitstrafe gegen Pentenrieder und drei Platzverweisen endete diese aufregende Begegnung.js

TSV Bad Königshofen - VfR Sulzthal 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Robin Kirschner (5.), 0:2 Luca Hartmann (9.), 1:2 Alexander Erlanov (17., Foulelfmeter).

Der VfR Sulzthal hat mit einem 2:1-Auswärtssieg beim TSV Bad Königshofen den Gegner in der Tabelle überflügelt und auf einen direkten Abstiegsplatz geschickt. TSV-Sprecher Gerhard Harth teilte das Spiel in drei Phasen ein. Etwa eine halbe Stunde lang sei Sulzthal die bessere Mannschaft gewesen, danach hatte er ein ausgeglichenes Spiel gesehen. "Ab der 55. Minute war es ein Spiel auf ein Tor, das Sulzthaler." Aufsteiger Sulzthal legte früh den Grundstein zu seinem Erfolg. Robin Kirschner, der unbedrängt durchs Mittelfeld spazieren durfte, und Luca Hartmann brachten die Gäste 2:0 in Führung, gespielt waren gerade neun Minuten. "Wir haben einfach zu wenig gemacht", sagte Harth. Der Anschlusstreffer gelang zwar schon in der 17. Minute - Alexander Erlanov traf per Strafstoß - , doch danach gab es für Bad Königshofen kein Vorbei mehr am starken VfR-Torwart Felix Neder. "Wir hatten in der Schlussphase mindestens fünf Hochkaräter", sagte Gerhard Harth.rus

FC Thulba - SV Riedenberg 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Kilian Markart (51.).

Mit der Devise, "der Zweck heiligt die Mittel", liefen die Gäste in Thulba auf. Vom Anpfiff weg agierten die Riedenberger aus einer massiven Abwehr heraus, gaben das Mittelfeld frei und waren primär an der Verhinderung eines Rückstandes interessiert. "Wir hatten dadurch ein optisches Übergewicht mit mindestens achtzig Prozent Ballbesitz, waren aber zwanzig Meter vor dem SV-Kasten mit unserem Latein am Ende", informierte FC-Pressesprecher Christoph Adrio. In einem "typischen 0:0-Spiel" (Adrio) gelang den anrennenden Frankonen durch Dimitrios Glykos kurz vor der Pause zwar ein Treffer, der aber wegen einer Abseitsstellung des Torschützen nicht anerkannt wurde. Nach dem Seitenwechsel schlug die Elf von Charly Storch unvermittelt eine offensive Gangart an und verzeichneten durch Lukas Hergenröther ihre erste gute Torchance (48.). Drei Minuten später visierte Kilian Markart nach einer abgewehrten Ecke die Latte an, um beim nächsten Angriff doch jubeln zu können nach einer flachen Hereingabe. Fünf Minuten später zwang Markart FC-Keeper Andreas Binner zu einer Parade. Die Grün-Weißen verlegten sich nun auf eine verstärkte Defensive, nahmen ihre Offensivkräfte Nils Tong und Kevin Lormehs vom Rasen und brachten mit Niklas Keßler und Patrick Barthelmes zwei defensiv eingestellte Akteure. Die Thulbaer verzeichneten nur zwei Gelegenheiten zum Ausgleich, dabei legte der eingewechselte Rene Leurer auf David Betz ab, der dann verzog, (70.). Und tief in der Nachspielzeit wusste Leurer SV-Torwart Florian Dorn, der zuvor schon einen Schuss von Tizian Höfling entschärft hatte, nicht zu bezwingen. "Bei uns war der Frust natürlich groß. Die Taktik der Riedenberger ging dagegen voll auf", so das Fazit des Berichterstatters. sbp

Die Begegnung FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen - FC Untererthal wurde wegen Unbespielbarkeit aller Plätze kurzfristig abgesagt. Die Begegnung des FC Rottershausen gegen den FC Reichenbach wurde coronabedingt abgesagt.

Außerdem spielten

TSV Aubstadt II - FC Strahlungen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Nils Voigt (34.), 2:0 Joe Etzel (52.), 2:1 Daniel Leicht (70., Elfmeter).

TSV-DJK Wülfershausen - FC Strahlungen 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Felix Beck (13.), 0:2, 0:2 Markus Neder (36., 39.), 0:4 Max Grimm (71.).