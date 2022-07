Zur Erinnerung an die Olympischen Spiele 1972 in München, also vor exakt 50 Jahren, finden eine Reihe von Veranstaltungen zu diesem geschichtsträchtigen Datum statt. Darunter war auch ein Vergleichsturnier der Amateurboxer. Organisiert vom Boxwerk München, trat die Bayernstaffel gegen die Nationalmannschaft aus Israel an. Austragungsort war das "Theatron" am Olympiasee.

Im Rahmen der Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft im August in Heidelberg, wurden zwei Kissinger Boxer in die Landesmannschaft aufgenommen: Mohammad Shadab und Kai Friedensohn. Bei herrlichem Sonnenschein und nicht zu großer Hitze kam es zu packenden Kämpfen im Freien. Mohammad Shadab boxte David Bazov in gewohnt technisch hoher Manier, hatte aber alle Hände voll zu tun, um den Sieg gegen diesen starken Mann einzufahren.

Kai Friedensohn bekam mit dem amtierenden Europameister Yan ZAK im Schwergewicht einen ganz dicken Brocken vor die Fäuste, den. Kai, eigentlich im Cruisergewicht bis 86 Kilogramm, boxte beherzt und kampfesstark, wobei die internationale Klasse des Israelis in diesem Kampf über die volle Distanz spürbar war. Der Bad Kissinger wurde ungeachtet der knappen Punkte-Niederlage vom Publikum gefeiert.