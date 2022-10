TSV Bergrheinfeld - TSV Münnerstadt 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Florian Streng (7.), 2:0 Nicolas Behr (39.), 2:1 Diego Rosero Quinones (58.), 2:2 Luca Friedrich (69., Eigentor).

Nachdem sie in den vergangenen vier Spielen aus Bergrheinfeld jeweils mit leeren Händen die Heimreise antraten, erkämpften sich die Schützlinge von Goran Mikolaj diesmal einen Punkt. "Das Unentschieden geht dem Spielverlauf nach in Ordnung", meinte der diesmal nicht auflaufende Torjäger Simon Snaschel. Die Partie begann aus Sicht der Lauertaler recht unglücklich. Nach einer abgewehrten Flanke wurde das Leder unsauber geklärt und fiel im Strafraumzentrum vor die Füße von Florian Streng, der Keeper Jonas Warthemann keine Abwehrchance ließ. Die Gäste bemühten sich in der Folgezeit um den Ausgleich, hatten bei einem Lattenschuss von Diego Rosero Quinones Pech und verloren wenig später auch noch ihren Abwehrchef Sebastian Köhler verletzungsbedingt. Als kurz vor dem Seitenwechsel ein Flankenball von Nicolas Behr immer länger wurde und schließlich über den Goalie hinweg ins lange Eck segelte, schien die Partie vorentschieden. "Doch nach dem Seitenwechsel haben wir große Moral gezeigt, das Tempo noch einmal erhöht und durch Diego Quinones den Anschlusstreffer geschafft", so Snaschel. Die Münnerstädter setzten sofort nach und verdienten sich den Ausgleich durch ihre Dominanz. Der finale Treffer der Partie beruhte auf einer scharfen Hereingabe von Benedikt Back, den Ball fälschte dann Luca Friedrich unhaltbar für Keeper Florian Müller. Die Gäste brachten in der Schlussphase noch die zuvor langzeitverletzten Philipp Müller und Niklas Markart ins Spiel, mit dem zunehmend größeren Kader sollten die Chancen im nächsten Heimspiel gegen den TSV Großbardorf II nicht schlecht stehen.

Münnerstadt: Warthemann - Pöhl (72. Müller), N. Markert, Köhler (33. Back), J. Markert - Quinones, Kröckel, L. Schmittzeh, J. Schmittzeh (72. Markart), Katzenberger - Schubert.

TSV Abtswind II - FC 06 Bad Kissingen 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Jona Riedel (19.), 1:1, 1:2 Jan Krettek (44., 54.), 2:2 Daniel Kaminski (55.), 3:2 Patrick Gnebner (60.), 4:2 Jona Riedel (88.).

Die 06-er warten nun seit fünf Spieltagen auf einen Sieg und sind erst einmal im Tabellenmittelfeld gefesselt. Gegen die mit bayernligaerfahrenen Akteuren durchsetzte Heimelf geriet man früh in Rückstand, hielt dann aber in der Kräuter-Mix-Arena ordentlich dagegen und verdiente sich den Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel durch Jan Krettek. Als Kissingens Torjäger ein zweites Mal zuschlug standen die Zeichen tatsächlich auf Auswärtssieg, doch gleich nach Wiederanpfiff brachten die Platzherren ihren Kapitän Daniel Kaminski in Schussposition, der Keeper Felix Friedlein das Nachsehen gab. Die 06-er, denen wieder die etatmäßige Innenverteidigung mit Christian Heilmann und Florin Popa fehlte, sahen sich in den folgenden Minuten in der eigenen Hälfte eingeschnürt und gerieten in Rückstand, als TSV-Spielertrainer Patrick Gnebner eine Stellungsfehler eiskalt ausnutzte. Den Kurstädtern war danach das Bemühen um den Ausgleich nicht abzusprechen, doch der Aufsteiger hielt sie mit gekonnten Ballstafetten vom eigenen Strafraum fern. Den Vorsprung verwalteten die Gastgeber unaufgeregt. Und als Riedel ein zweites Mal erfolgreich war, war die Partie endgültig entschieden. Dem nächsten Spiel gegen den TSV Eßleben, vor heimischer Kulisse, kommt damit eine hohe Bedeutung zu, denn eine Niederlage könnte das Abrutschen auf den Abstiegs-Relegationsplatz bedeuten. Gegen den Herbst-Blues müssen jetzt alle Kräfte gebündelt werden.

Bad Kissingen: Friedlein - Heimerl (71. L. Schmitt), J. Hüfner, Bäßler, Bayer - Füller (46. L. Hüfner), Ruja (78. Morper), J. Schmitt, Rödl (78. Eschenbacher) - Kiesel, Krettek.