Das Teilnehmerfeld für die Fußball-Regionalliga Bayern für die kommende Saison 2021/22 steht noch nicht endgültig fest, aber fast. Gespielt wird entweder mit 19 oder 20 Mannschaften. Das hängt davon ab, ob der gerade in den Play-Offs ermittelte "Bayern-Meister" 1. FC Schweinfurt 05 gegen den Nord-Vertreter TSV Havelse den Drittliga-Aufstieg schafft. Wenn nicht, dann wird dieses Team mit den in den Play-offs gescheiterten Viktoria Aschaffenburg und SpVgg Bayreuth den nächsten Titelversuch starten und dabei kräftige Konkurrenz von den Drittliga-Absteigern FC Bayern München II und SpVgg Unterhaching bekommen, zumal der nächste Regionalliga Meister wieder direkt aufsteigt und nicht den Umweg über Entscheidungsspiele machen muss. Mit den dazugekommenen Zugpferden Unterhaching und Bayern II wird das bayerische Fußballoberhaus deutlich aufgewertet.

Vom Spielausschuss des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) wurden auch die beiden Bayernligen Nord und Süd sowie die fünf Landesligen eingeteilt. Die 37 Bayernligisten gehen in einer 18er-Staffel sowie einer 19er-Liga an den Start. Die 92 Landesligisten wurden auf zwei 19er-Ligen und drei 18er-Staffeln verteilt. "Die Einteilung der Verbandsspielklassen ist jedes Jahr eine gigantische logistische Herausforderung. Unser erklärtes Ziel ist es, sportlich attraktive Spielklassen mit möglichst kurzen Fahrtwegen und vielen Nachbarschaftsduellen einzuteilen. Das ist uns auch in diesem Jahr wieder gelungen, auch wenn wir leider nie alle Wünsche der Vereine zu hundert Prozent erfüllen können", erklärt Verbands-Spielleiter Josef Janker. Die zwei Bayernligen sowie die fünf Landesligen starten voraussichtlich am 17. bzw. 24. Juli 2021 in die Saison.

Ranghöchste Mannschaft im Landkreis Bad Kissingen bleibt als Landesligist der FC Fuchsstadt, der sich wieder auf die Prestige-Vergleiche mit der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach und den SV Euerbach/ Kützberg freuen darf.

Regionalliga Bayern (19 Vereine)

FC Bayern München II, SpVgg Unterhaching (beide Absteiger aus der 3. Liga), Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Bayreuth, 1. FC Nürnberg II, TSV Aubstadt, VfB Eichstätt, TSV Buchbach, SpVgg Greuther Fürth II, FC Augsburg II, SV Schalding-Heining, SV Wacker Burghausen, FV Illertissen, TSV Rain/Lech, SV Heimstetten, FC Memmingen, TSV 1860 Rosenheim, SC Eltersdorf (Aufsteiger Bayernliga Nord), FC Pipinsried (Aufsteiger Bayernliga Süd).

Bayernliga Nord (18 Vereine)

DJK Vilzing, SV Seligenporten, TSV Großbardorf, DJK Ammerthal, SpVgg Ansbach, Würzburger FV, FC Eintracht Bamberg 2010, DJK Gebenbach, ATSV Erlangen, ASV Cham, TSV Abtswind, SpVgg Bayern Hof, DJK Don Bosco Bamberg, TSV Karlburg, 1. FC Sand, ASV Neumarkt, 1. SC Feucht, SV Vatan Spor Aschaffenburg.

Landesliga Nordwest (19 Vereine)

SV Alemannia Haibach, 1. FC Geesdorf, FT Schweinfurt, TSV Unterpleichfeld, DJK Schwebenried-Schwemmelsbach, FC Fuchsstadt, SV Euerbach/Kützberg, TG Höchberg, TSV Kleinrinderfeld, TSV 1876 Lengfeld, TuS Röllbach, FC Viktoria Kahl, TSV Gochsheim 1906, TSV Rottendorf, SV Friesen, SV Memmelsdorf, 1. FC Lichtenfels, FC Coburg, SC Sylvia Ebersdorf.