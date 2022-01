Ein Anwohner hat am Freitagabend (14. Januar 2022) gegen 21.30 Uhr mehrere Jugendliche bemerkt, die in der Nähe des Berliner Platzes in Bad Kissingen mit einer Schreckschusspistole hantierten und einen Schuss auslösten. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Wie diese am Samstag (15. Januar 2022) in einer Pressemitteilung berichtet, kam es zu einem großen Fahndungsaufgebot.

Schlussendlich konnte der 15-jährige Schütze in der Hemmerichstraße angetroffen werden. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, wo er seine Schreckschusspistole samt Munition versteckte, sodass diese in einem Gebüsch aufgefunden und sichergestellt werden konnten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

Vorschaubild: © Starpics/Adobe Stock (Symbolbild)