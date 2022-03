Bad Brückenau vor 37 Minuten

Tierisches

Schulhund an der Mittelschule Bad Brückenau: ein Lieblingslehrer auf vier Pfoten

Hunde bellen, haaren und stinken? Nicht so Charlie. Der Greyhound ist so sanft und sauber, dass er an der Bad Brückenauer Mittelschule Schulhund wurde. Was er leisten muss und welchem Schicksal er entrissen wurde.