Bad Kissingen vor 56 Minuten

Schwimmen

Schock für alle Schulen und Sportler: Hallenbad Bad Kissingen bleibt heuer geschlossen

Das alte Hallenbad in Bad Kissingen scheint vor erheblichen Problemen zu stehen und bleibt dieses Jahr geschlossen. Gleichzeitig lässt der Neubau an der Therme auf sich warten. Das Rathaus äußerte sich am Donnerstag nicht zu dem Thema.