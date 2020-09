Sandberg: Tierisches aus alten Balken

Wer von Schmalwasser nach Sandberg fährt, dem fällt der Zaun am Anwesen von Reiner Köth sofort ins Auge. Hase, Katze, Schildkröte, Ente und eine Schnecke geben sich hier ein Stelldichein. Jeder Zaunpfosten wird von einem anderen Tier gekrönt. Reiner Köths Tochter und Schwiegersohn haben in Sandberg ein altes Anwesen übernommen. Die Eichenbalken mussten weichen, doch zum verbrennen oder entsorgen waren sie viel zu schade. Reiner Köth kam auf die Idee, sie zu Zaunpfählen umzufunktionieren und ihnen auf diese Weise ein neues Leben zu geben. Die Idee sie mit kleinen Kunstwerken zu verzieren lag für den ausgebildeten Holzbildhauer auf der Hand. Als junger Mann absolvierte er an der Bischofsheimer Holzbildhauerschule ein Ausbildung. "Ich musste schauen, was jeder Balken hergibt. Wie die Maserungen verlaufen und welche Sprünge das Holz aufweist." Drei Winter hat er an den Balken gearbeitet.