"Ich bin davon überzeugt, dass in diesem Kreisverband noch sehr viel Potenzial steckt, wenn es uns gelingt, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren", erklärter Michael Rendl, der bisherige kommissarische und jetzt neu gewählte Vorsitzende des Kreisverbandes Bad Kissingen des Bayerischen Roten Kreuzes.

In der TV-Halle in Bad Brückenau waren rund 100 Mitglieder zu Nachwahlen für den Vorstand und die Kreisbereitschaftsleitung zusammengekommen. Die Nachwahlen waren durch den Rücktritt der Kreisvorsitzenden Brunhilde Sebald-Rotham am 7. November 2021 nötig geworden. Mit ihr verließen auch ihre beiden Stellvertreter Michael Brendler und Dr. Markus Full den Vorstand.

Michael Rendl, der bisherige Schatzmeister des Kreisverbandes, wurde am 15. November 2021 einstimmig vom Vorstand zum kommissarischen geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt. Er würdigte in seiner Rede die Verdienste seiner Vorgängerin, die nicht nur den Kreisverband als Vorsitzende rund ein halbes Jahr führte, sondern sich über viele Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen um das Bayerische Rote Kreuz verdient gemacht hat. Er stellte dar, dass er unverzüglich die Handlungsfähigkeit des Vorstandes wiederherstellen musste. In kürzester Zeit sei dies in großer Übereinstimmung mit dem Vorstand gelungen. "Wir wollten das Heft des Handelns wieder in unsere Hände nehmen und aus der Fremdsteuerung durch die Landesgeschäftsstelle raus. Das ist uns gut vollständig gelungen. Unser Vorstand funktioniert wieder."

Schwierige Lage überwunden

In seinem Rückblick stellte Michael Rendl die äußerst schwierige Situation dar, in der sich der Kreisverband nach den Rücktritten und vorangegangener Streitigkeiten befunden hatte. Er hob dabei die inzwischen wieder sehr konstruktive Zusammenarbeit im Vorstand hervor.

Den Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden nahmen die Mitglieder sehr wohlwollend zur Kenntnis. "Ich habe die letzten Monate genutzt, viele Gespräche zu führen, um die Wogen zu glätten, um zu erklären, Kompromisse zu suchen und zu vermitteln. Meistens ist mir das gelungen, aber auch wenn wir mal hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, waren es stets sehr wertschätzende Gespräche. All dies erfolgte immer mit dem Ziel, Gräben nicht weiter zu vertiefen, sondern Brücken zu bauen", so umschreibt Michael Rendl seine Arbeit.

Der stellvertretende Landrat Gotthard Schlereth hob die große Bedeutung des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes für den Landkreis hervor. Er ermutigte den Vorstand, den eingeschlagenen Weg der Konsolidierung und Befriedung fortzuführen.

Die Leitung des Wahlvorgangs erfolgte durch den Bezirksgeschäftsführer des BRK Harald Erhard. Michael Rendl freute sich, den Mitgliedern eine aus seiner Sicht sehr kompetente Führungsmannschaft präsentieren zu können mit dem Hinweis: "Wir alle sind unterschiedlich, wir alle bringen verschiedene Kompetenzen ein und bündeln diese für die gute Sache BRK".

Der insgesamt sehr harmonische Eindruck der Mitgliederversammlung kam in sehr eindeutigen Wahlergebnissen für alle Kandidatinnen und Kandidaten zum Ausdruck. Gewählt wurden: Michael Rendl (Vorsitzender), Laura Reiter (1. stellvertretende Vorsitzende), Gotthard Schlereth (2. stellvertretender Vorsitzender), Herbert Kolb (Schatzmeister), Simone Müller (Stellvertretende Schatzmeisterin) und Johannes Gerlach (Justiziar). Der neue Vorsitzende bedankte sich für das Votum und den damit verbundenen Vertrauensvorschuss. Er erinnerte daran, dass die Mitglieder des BRK sich der Menschlichkeit verpflichtet haben. Dies sollte, so seine eindringlichen Worte, nach außen, aber auch nach innen gerichtet sein. Am Ende der Veranstaltung sah man überall zufriedene Gesichter. Der neu eingeschlagene Kurs des Vorstandes, der verstärkt auf Ausgleich ausgerichtet ist, wurde eindrucksvoll bestätigt. "Streit bindet nicht nur Ressourcen, Streit erstickt auch Kreativität und hemmt unternehmerischen Mut. Und genau das brauchen wir mehr denn je, denn die Zeiten werden auch für eine Wohlfahrtsinstitution nicht einfacher, sondern eher anspruchsvoller. Das BRK funktioniert nur im perfekten Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt als Gemeinschaftsaufgabe" , schloss Rendl.

Bereits am Vortrag hatten die Wahlen zur Kreisbereitschaftsleitung stattgefunden. Christian Benker wurde als neuer Kreisbereitschaftsleiter und Burkard Kühn als 1. Stellvertreter gewählt.