Rakoczy-Fest 2023 in Bad Kissingen : Feierlichkeiten zur Stadtgeschichte

: Feierlichkeiten zur Stadtgeschichte Konzerte, Festball und Festumzug mit historischen Persönlichkeiten

und mit historischen Persönlichkeiten Die schönsten Bilder vom Stadtfest in Bad Kissingen siehst du im Video

Von Freitag (28. Juli 2023) bis Sonntag (30. Juli 2023) fand in Bad Kissingen erneut das beliebte Rakoczy-Fest statt. Die Festtage versprechen viele kulinarische und kulturelle Highlights.

Rakoczy-Fest 2023: Video zeigt Highlights vom historischen Stadtfest in Bad Kissingen

Die Veranstaltung findet zu Ehren der Stadtgeschichte Bad Kissingen statt. Zu den Feierlichkeiten gehören diverse Konzerte, ein Festball und ein Festumzug von historischen Persönlichkeiten. Alle Bilder vom Rakoczy-Fest 2023 in Bad Kissingen findest du in unsere Bilderstrecke.

Berühmte Kurgäste – gemimt von Laiendarsteller –, die einst ihre Spuren in Bad Kissingen hinterlassen haben, mischen sich unter die Besucher und sind bei zahlreichen Programmpunkten anzutreffen. Alle Informationen und was es mit dem Namen des Fests auf sich hat, findest du in diesem Artikel.

Vorschaubild: © Staatsbad Bad Kissingen