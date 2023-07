Ende Juli 2023 können sich Gäste und Einwohner*innen wieder darauf freuen, gemeinsam ein Wochenende lang zu feiern, das teilt das Staatsbad Bad Kissingen in einer Pressemeldung mit:

Vom 28. bis 30. Juli verwandelt sich Bad Kissingen in die Kulisse des traditionellen Rakoczy-Festes. Die Festtage versprechen ein Highlight nach dem anderen, ein kulinarisches und kulturelles Verwöhnprogramm sowie eine ausgelassene Stimmung im gesamten Stadtgebiet.

Immer mit von der Partie sind die historischen Persönlichkeiten. Berühmte Kurgäste, die von Laiendarsteller*innen gemimt werden und einst ihre Spuren in Bad Kissingen hinterlassen haben, mischen sich unter die Besucher*innen und sind bei zahlreichen Programmpunkten anzutreffen.

Otto Fürst von Bismarck, das österreichische Kaiserpaar Sisi und Franz geben sich ebenso wie die Bayerkönige, der Architekt Max Littmann, Balthasar Neumann und weitere berühmte historische Persönlichkeiten am Rakoczy-Fest die Ehre. Unter ihnen ist auch Fürst Férenc Rákóczi zu finden, der nicht nur Namenspate des Festes, sondern auch der beliebten Heilquelle ist. Besucher*innen feiern an diesem Wochenende die Wiederentdeckung eben dieser Quelle – der Rakoczy-Quelle – im Jahr 1737, der zur Folge zahlreiche Kurgäste nach Bad Kissingen gereist sind. Unter anderem der Tatsache, dass sich Persönlichkeiten aus Adel, Politik und Gesellschaft seinerzeit ein Stelldichein zur hiesigen Kur gegeben haben, ist es zu verdanken, dass Bad Kissingen im 19. Jahrhundert zum Weltbad aufgestiegen ist.

Am Freitag, 28. Juli geht es los: Das Rakoczy-Fest wird offiziell um 19 Uhr am Marktplatz eröffnet. Besucher*innen sind anschließend eingeladen, sich um 20 Uhr die Quadrille des Reitvereins Bad Kissingen anzuschauen. Ein weiteres Highlight am ersten Tag des Rakoczy-Festes spielt sich ab 21:45 Uhr auf der Fränkischen Saale ab. Gäste und Einwohner*innen können ein besonders Spektakel erleben, wenn historische Persönlichkeiten in geschmückten Booten den Fluss hinunter zur Wandelhalle treiben. Den Abend können Besucher*innen beim bunten Treiben im gesamten Stadtgebiet ausklingen lassen. Bis 1 Uhr kann gefeiert werden.

Der Samstag, 29. Juli beginnt musikalisch. Um 10:30 Uhr erfreut der Musikverein Edelweiss e.V. mit einem musikalischen Strauß aus traditioneller, moderner und symphonischer Blasmusik im Kurgarten. Auch am Nachmittag können Gäste und Einwohner*innen einem Konzert im Kurgarten lauschen: die Postkapelle Bad Kissingen sorgt ab 15:30 Uhr mit ihrem vielseitigen Repertoire für gute Laune und Stimmung. Auch die Innenstadt wird bis 1 Uhr wieder zur Kulisse für ein vergnügliches Zusammensein. Dabei mischen sich auch die historischen Persönlichkeiten rund um das Kaiserpaar Sisi und Franz und die bayerischen Könige Ludwig und Maximilian unter die feiernde Menge, bevor sie um 18:30 Uhr im Rosengarten vom Hofmarschall erwartet und dem Publikum vorgestellt werden.

Im Anschluss ziehen sie als geladene Gäste weiter in den Max-Littmann-Saal und folgen damit der Einladung des Fürsten Rákóczi zum traditionellen Festball um 20 Uhr. Diese Veranstaltung ist auch für Besucher*innen ein besonderes Highlight des Wochenendes. Ballgäste können sich auf einen stimmungsvollen Abend inmitten der historischen Kulisse des Regentenbaus freuen, an der Gläser-Polonaise

durch den Kurgarten teilnehmen und bei musikalischer Begleitung der Staatsbad Philharmonie Kissingen und der Live-Band „Gloria Sextett“ das Tanzbein schwingen. Für den Festball sind gesonderte Tickets erhältlich.

Die Staatsbad Philharmonie Kissingen eröffnet den Rakoczy-Sonntag, 30. Juli um 10:30 Uhr traditionell mit ihrem Promenadenkonzert im Kurgarten. Neben den zahlreichen und vielfältigen Angeboten in der Innenstadt, hält der dritte Festtag das wohl größte Highlight des Wochenendes bereit: den historischen Festzug. Ab 14:30 Uhr ziehen die historischen Persönlichkeiten in stilvoll geschmückte Wagen und Pferdekutschen durch die Innenstadt. Begleitet werden sie dabei von verschiedenen Fußgruppen und Kapellen, die das Spektakel musikalisch untermalen.

Wer die berühmten Kurgäste von einst nicht nur aus der Ferne bewundern will, ist im Anschluss bei der Autogrammstunde an der richtigen Stelle. Ab 16 Uhr können sich Besucher*innen im Kurgarten ihr eigenes Autogramm der Lieblingsdarsteller*innen sichern. Gerade in den Abendstunden bietet dieser mit seinen festlichen Illuminationen ein besonders stimmungsvolles Ambiente. Inmitten dieser Kulisse begeistert um 20 Uhr das Jugendmusikkorps Bad Kissingen Gäste und Einwohner*innen mit einem Konzert. Um 22:15 Uhr findet zum Ausklang des Rakoczy-Festwochenendes ein Feuerwerk statt.

Erkundungstour mit historischer Persönlichkeit

Am Festwochenende haben Gäste die Möglichkeit, die Kuranlagen auf einmalige Weise kennenzulernen. Am Samstag, 29. Juli um 14 Uhr sowie am Sonntag, 30. Juli um 11 Uhr und um 17 Uhr werden die Prachtbauten auf besondere Weise erlebbar. Begleitet vom, für Bad Kissingen bedeutenden und berühmten Baumeister, Balthasar Neumann, werden Gäste und Einwohner*innen durch die historischen Gebäude und Kuranlagen geführt und erhalten auf diese Weise spannende Einblicke in die geschichtlichen Hintergründe. Für die Führungen sind gesonderte Tickets, unter anderem in der Tourist-Information Arkadenbau, erhältlich.

Für alle Besucher*innen aus den umliegenden Orten wird es dieses Jahr wieder die Rakoczy-Fest Shuttlebusse geben. Dieser Service bringt Gäste von Poppenroth, Albertshausen, Garitz, Arnshausen, Reiterswiesen, Winkels sowie von Kleinbrach, Hausen und der Unteren Saline direkt in die Innenstadt. Die genauen Abfahrtszeiten sind unter www.badkissingen.de/shuttlebus zu finden. Interessierte können für zwei Euro (einfache Fahrt) die Shuttlebusse nutzen. Kinder unter zehn Jahren fahren kostenfrei mit.

Seit vielen Jahren trägt der Verkauf der offiziellen „Rakoczy-Pins“ zum Gelingen des Festes bei. In diesem Jahr treten an die Stelle des Pins ausschließlich die „Rakoczy-Bändchen”, die bereits im vergangenen Jahr parallel zum Pin erprobt wurden. Die Testung hat gezeigt, dass die Bändchen zum einen den Einlass an den Eingängen in der Innenstadt verbessern, da keine Weitergabe möglich ist. Zum anderen ist das Verlustrisiko durch das Tragen am Handgelenk deutlich geringer als bei den Ansteck-Pins.

Die Kostensteigerungen für Waren und Dienstleistungen der letzten Jahre machen auch vor dem Rakoczy-Fest nicht halt: vom Blumenschmuck, über WC-Anlagen und Gema- Kosten bis hin zum Sicherheitskonzept und den entsprechenden Maßnahmen. Um Einheimischen und Gästen trotz dieser Rahmenbedingungen wie gewohnt ein vergnügliches Wochenende mit abwechslungsreichem Programm bieten zu können, wurde der Zahlmodus für die Bändchen verändert.

Für Besucher*innen, die das Fest nur an einemTag besuchen, ändert sich nichts, denn sie können das Stadtfest einen Tag lang für den gleichen Preis wie im letzten Jahr besuchen. Um den Besuch des Stadtfestes für Familien möglichst attraktiv zu machen, wurde zudem die Altersgrenze für Kinder und Jugendliche um zwei Jahre angehoben: Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren (vormals unter 12 Jahren) erhalten nun an allen Tagen freien Einlass auf das Festgelände. Die Rakoczy-Bändchen sind am Festwochenende an den ausgewiesenen Eingängen in der Innenstadt für 5 Euro pro Tag oder für 10 Euro für das komplette Wochenende erhältlich. Sie können zudem auch kurz vor der Veranstaltung in der Tourist-Information Arkadenbau erworben werden.

All diejenigen, die sich für das Wochenend-Bändchen entscheiden, erhalten beim Kauf des Bändchens als kleinen Benefit einen Gutschein, den sie an verschiedenen Ständen für Speisen oder Getränke einlösen können. Folgende Betriebe nehmen den 2-Euro-Wertcoupon entgegen: Bäckerei Peter Schmitt (Der Eck-Bäck/ Untere Marktstraße), Café Central (Ludwigstraße), Deluxe Bowling Center (Obere Marktstraße), Gastronomiegemeinschaft (Gastro Kollektiv, Top -Event, Feel Contacts (Europawiese)), Griebel Event Management (Stadtstrand Bad Kissingen), Hotel Rhönkitz (Martin-LutherStraße), Maxi Event (Innenhof des Rathauses), sowie das Weinwerk (Ludwigsbrücke) inkl. Weinmanufaktur (Am Rosengarten/ Balthasar-Neumann-Promenade). Zudem kann der Gutschein beim aquafacekids Kinderschminken (Obere Marktstraße) eingelöst werden.